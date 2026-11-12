中国移动完成业界首个基于 230GBaud 的单波 1.6Tb/s 长距传输试验

IT之家 11 月 12 日消息，据新华社昨日报道，中国移动联合合作伙伴基于 230GBaud（波特）关键技术，在骨干长距 G.652.D 光纤上完成单波 1.6Tb/s 信号的实时传输，传输距离达到 960 公里，创下中国移动单波 1.6T 传输的最长纪录，这也是业界首个基于 230GBaud 的单波 1.6T 长距传输验证。

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2024 年，中国移动刚完成 400G 骨干全光网的首次规模应用，彼时沿用的主力波特率为 130GBaud。但在面向城域场景的单波 1.2T 现网试验中，130GBaud 方案被判定与骨干长距传输需求“仍存在较大差距”，中国移动由此将超 200GBaud 确立为重点研发方向。

从 130GBaud 到 230GBaud 的跨越历时两年攻关，波特率水平由此进入当前业界前列。作为参照，Ciena 此前发布的 WaveLogic 6 Extreme 单载波 1.6T 方案的波特率为 200GBaud，主要面向城域距离，更长距离的 800G 传输才被视为其适用区间。

波特率提升之所以关键，在于它决定了单波信号能在多大程度上“压缩”进有限的光纤频谱资源中。

IT之家注：波特率衡量的是每秒传输的符号数量，在调制格式不变的前提下，更高的波特率意味着单位时间内承载更多的比特，从而在不额外占用波长资源的情况下提升单波速率。

此次试验的另一个约束条件是“常规 G.652.D 光纤”。G.652.D 是当前全球骨干网中存量最广泛的单模光纤类型，并非为超高速传输专门定制的新型光纤。在常规光纤上跑通 960 公里单波 1.6T，意味着大量已部署的骨干光纤具备通过设备升级承载 1.6T 的潜力，而非必须依赖光纤重铺。

这次试验将 1.6T 的技术能力边界推入了千公里量级。1.6T 被产业界定位为 400G 之后的下一代速率演进目标，并已在 ITU-T、OIF 等标准组织形成共识，其核心应用场景指向智算中心互联（DCI）和数据中心之间的长距流量承载。

标准化层面的进展同步推进。2026 年 7 月，中国移动在 ITU-T SG15 全会上主导完成了 T 比特核心标准 G.709.5 的一阶段制定，确立了 1.6T 电层的基本技术框架；面向骨干长距传输场景的 1.6T 光层系统标准 G.696.1 也已牵头启动制定，本次 960 公里试验结果将作为该标准研制的实测依据。中国移动同时指出，子载波等关键技术路线带来的光层新型损伤机理及解决方案，仍有待进一步研究。