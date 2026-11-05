包裹在途实时可视可管：中国移动 × 无锡邮政 × 华为完成物流领域首个广域蜂窝无源物联场景化验证

IT之家 11 月 5 日消息，据华为无线网络官方公众号分享，2026 世界物联网博览会期间，中国移动江苏公司无锡分公司联合无锡邮政、华为完成物流领域首个广域蜂窝无源物联场景化验证。

据介绍，以往邮袋信息化管理缺位、逆向回收困难，难以实时掌握在途位置与状态，末端回收率低。三方此次联合从邮袋追踪这一刚需场景切入，在真实支线运输中打通“标签 — 基站 — 核心网 — 平台”端到端全链路，实现邮政包裹在途全程实时可视可管。

IT之家注：邮袋是邮件容器的一种，一般用帆布制作。是邮件在分拣封发和运输中最常使用的一种邮件容器。邮袋有多种型号和规格，包括普通款、方底款、拉链款等，以及国内特快邮袋、国际水陆路邮袋等类型。

在无锡样板点中，中国移动 × 无锡邮政 × 华为实现小区连片组网，覆盖长三角邮件集散中心至硕放揽投部全程路段。另外，通过广域蜂窝无源物联标签的应用，邮政包裹可自动与基站建立连接，经核心网汇聚后统一接入可视化追踪平台，实现邮袋的在途位置与状态实时可查。

IT之家注意到，广域蜂窝无源物联技术还具备免电池、易部署、广联接、低成本等优势 —— 标签即贴即用，通过蜂窝网络即可接入，赋能哑设备实现“应联尽联”；可视化平台统一管理，可支撑邮袋常态化运维，为可复制、可推广的智慧物流方案奠定基础。

▲ 广域蜂窝无源物联标签

目前，广域蜂窝无源物联的标准化工作已在 3GPP R20 中立项推进，预计 2027 年上半年标准冻结。