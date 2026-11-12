映泰推出 Thin Mini-ITX 工控主板 BIPTL-IHT，英特尔 PTL-H 平台、最高可选 128GB 内存

IT之家 11 月 12 日消息，据科技媒体 TechPower Up 昨天报道，映泰现已推出 BIPTL-IHT 主板，该产品面向工业控制场景，采用 Thin Mini-ITX 规格，专为智能边缘系统、AIoT 部署、自动化平台以及高级系统集成应用打造。

据介绍，这款主板采用 Panther Lake-H 平台，搭载英特尔酷睿 Ultra Series 3 处理器，采用 170*170mm 紧凑规格。可选 Ultra 5、Ultra 7 和 Ultra 9 CPU，支持双通道 DDR5-7200 SO-DIMM 内存，最高可达 128GB。

同时该主板提供 HDMI、DP 1.4 和 LVDS 等显示器接口，可连接至一体式电脑、自助服务终端、数字标牌系统、人机界面（IT之家注：HMI）平台及工业控制设备。配备两个 M.2 Key-M 插槽，分别支持 PCIe 5.0 x4 和 PCIe 4.0 x2 NVMe 存储设备，并具备 M.2 Key-B 插槽，可安装 4G 或 5G 通信模块。M.2 Key-E 插槽则支持 Wi-Fi 和蓝牙连接，部分处理器配置还提供一个 PCIe 5.0 x4 扩展插槽。