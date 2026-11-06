英特尔中国区董事长王稚聪：算力舱未来要进入中国西部，绿色电力就地转化为词元

IT之家 11 月 6 日现场消息，第九届中国国际进口博览会（以下简称 " 进博会 "）于 11 月 5 日至 10 日在上海国家会展中心举办。

英特尔中国区董事长王稚聪向IT之家等媒体介绍，今年英特尔也带来了一些非常有意思的作品，例如绿色算力舱（英特尔绿电储能算力一体化解决方案），算力舱未来要进入中国西部，与光能、风能等新能源结合，将算力转化为词元。

谈及英特尔“储算一体”方案的未来规划，王稚聪表示，这是英特尔去年以来响应国家“十五五”规划而提出的一个崭新解决方案。“十五五”规划中提到了两个重点方向：一个是“词元经济”，另一个是“算电协同”。“我们观察到中国西部富余大量的新能源，这些新能源的实际利用率有些并不高。所以我们思考，能不能打造一个具有高度移动性的标准集装箱方案？集装箱部署相对容易，不需要建设传统的物理数据中心，可直接推放到光伏发电站旁边，就能实现 ' 绿电直供 '。”

他表示，电力长距离传输的损耗非常严重。例如，从遥远的西部跨越几千公里输送到上海，电网传输损耗极大；而且绿电具有“靠天吃饭”、发电不够稳定的特点。英特尔打造这一方案的基本初衷，就是把这种集装箱形态带到西部去，直接把绿色电力就地无损耗、高效转化为词元，再通过算力网络对词元进行调度，并经过软件优化后，下发给企业或个人使用。

此外，未来绿色算力舱产品形态会有多种演变：它既可以成为企业级单舱 / 半舱使用的本地算力设施，也可以支持一个城市打造词元工厂，因为算力舱支持多舱互联、模块化扩展，可以把 100 个算力舱连接起来，直接构建起一座大型算力中心向外输出词元。

同时，它的建设周期极短。英特尔目前预计从开始设计、制造到投入使用，大概只需要 8 到 12 周；而传统算力中心仅土建建设就需要两年时间才能开始装机上电。AI 技术变化极快，集装箱模块化形态能够帮助客户快速赶上技术浪潮。

此外，由于集装箱内算力密度极高、空间有限，如果沿用传统的 48V 供电架构，需要铺设非常粗的铜缆，会消耗过大的物理空间。因此英特尔也在积极倡导走向 800V 高压直流供电，从而进一步压缩配电单元占用的体积，把更多空间留给计算设备。