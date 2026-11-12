第二艘国产大型邮轮“爱达 · 花城号”完成首个试运营航次，11 月 22 日从广州开启首航季

IT之家 11 月 12 日消息，据央视新闻今日报道，第二艘国产大型邮轮“爱达 · 花城号”今日完成首个试运营航次，抵达广州南沙国际邮轮母港。

该航次于 11 月 9 日从上海吴淞口国际邮轮港启程，模拟真实商业运营状态，围绕海事安全、船岸联动、全船信息系统及餐饮、客房、演艺等核心服务流程展开压力测试。

“爱达 · 花城号”由中国船舶集团旗下上海外高桥造船有限公司建造，总吨位 14.19 万吨，总长 341 米，拥有 2130 间客房，满载可容纳 5232 名旅客。与首艘国产大型邮轮“爱达 · 魔都号”相比，该船总长增加 17.4 米，总吨位增加 0.64 万吨，公共区域与户外活动面积也相应扩大。

在技术配置上，“爱达 · 花城号”新增了 2 套脱硫塔和选择性催化还原系统。其中，选择性催化还原系统通过向尾气中喷射还原剂，将氮氧化物转化为氮气和水，是船舶满足排放控制区要求的主流后处理装置之一。

IT之家注意到，该船在登离船环节引入 AI 辅助的无纸化流程，并部署人形机器人提供船上互动服务，智能控制系统覆盖范围较首制船有所扩展。

建造效率方面，“爱达 · 花城号”的建造周期较“爱达 · 魔都号”缩短了 8 个月，国产化配套率提高约 5 个百分点。全船涉及上千个系统、2 万余套关键设备及超过 2500 万个零部件。

按计划，该船将于 11 月 14 日至 16 日开展第二个试运营航次，重点推进南沙母港泊靠、口岸衔接及首航服务流程的准备工作。

11 月 22 日，“爱达 · 花城号”将从广州开启首航季，首航航线为 6 天 5 晚前往中国香港及越南顺化（真美），后续航次包括 9 天 8 晚的南洋风情线，以及首次推出的 17 天 16 晚东南亚六国“海丝发现之旅”，造访新加坡、马来西亚、文莱、菲律宾、印度尼西亚和越南。