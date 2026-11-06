我国大型邮轮迈入批量建造新阶段，第三艘已启动正向概念设计

IT之家 11 月 6 日消息，据央视新闻报道，今天，“爱达 · 花城号”顺利交付，这也标志着我国大型邮轮正式迈入批量建造的新阶段。

首艘国产大型邮轮“爱达 · 魔都号”解决的是“从无到有”的建造突破，而“爱达 · 花城号”验证的是“从有到优”的建造能力。两艘国产大型邮轮不只是简单复制，“爱达 · 花城号”体量更大，技术更智能，建造效率也大幅提升。

中船集团外高桥造船董事长国产大型邮轮项目现场总指挥兼总设计师陈刚介绍，从研发端看，初步建成邮轮研发体系，完成了关键技术实施与验证。从建造端看，建立了生产设计体系与标准。从供应链端看，培育了国内国外（际）双循环的供应链体系。我们将遵循建造一代、设计一代、研发一代的原则，目前第三艘国产大型邮轮已启动正向概念设计。

IT之家此前报道，“爱达 · 花城号”全长 341 米，型宽 37.2 米，总吨位 14.19 万吨，全船纵向划分 16 层游客活动区域，共设 2130 间客房，最大载客量 5232 人。

与首艘国产大型邮轮“爱达 · 魔都号”相比，该船长度增加 17.4 米，总吨位增加 0.64 万吨，公共区域和户外活动休闲区域面积分别增加 735 平方米和 1913 平方米，达到 25599 平方米和 14272 平方米。

在技术配置上，该船较首艘新增了两套脱硫塔和选择性催化还原系统，用于控制船舶排放。

在客舱体验方面，全船客房经过降噪减震处理，官方数据显示船舶在最大航行工况下室内噪声控制在 45 分贝以内。船上配置 28 间餐厅及酒吧、800 人容量剧院和 200 米环形海上跑道，并针对华南市场引入粤语服务、粤菜及广府早茶等本地化内容。

相关阅读：