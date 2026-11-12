华为 OSTA 星芒手机发布首个预热视频：slogan“自有光芒”，11 月 20 日首秀

IT之家 11 月 12 日消息，华为旗下全新品牌“OSTA 星芒手机”官方微博账号今日发布了其第一条内容，以一段 AI 视频正式为即将亮相的星芒品牌造势预热。

华为官方在视频中提出了“Come As You Are，自有光芒”的口号。华为星芒官方账号的宣传语为“先锋不止设计，用创新探索更多方向，以技术连接无限可能”，并称星芒为一个“全新起点”。

该账号此前已于 11 月 11 日完成蓝 V 认证上线，认证信息为“OSTA 星芒手机官方微博”，头像与背景图均使用“OSTA”字母标识。

同日，华为常务董事、终端 BG 董事长余承东在微博宣布，全新子品牌 OSTA 星芒将在 11 月 20 日 14:30 举行的“鸿蒙智行享界 V8 及星芒品牌发布会”上首次公开亮相。余承东发布该条微博时使用的设备标识也已从“华为 Mate 90 RS”更换为“OSTA O1 Pro”。

结合此前爆料，星芒首批产品预计包括 OSTA O1 和 OSTA O1 Pro 两款机型。其中 O1 Pro 采用“阔直板”形态，配备 6.39 英寸 1.5K LTPS 直屏，屏幕比例约为 16:9.5，边框宽度约 1.05 毫米，搭载麒麟 9 系芯片，存储最高可选 16GB+1TB，提供星空黑、星云白、星芒紫三款配色。

渠道方面，星芒并非纯线上品牌，线上线下均会销售，线上依托华为现有店铺，线下进驻华为体验店；首批备货规模有限，16GB 高配版本仅线上销售，12GB 版本全渠道铺货。

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