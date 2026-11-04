华为星芒首款阔直板手机 OSTA O1 Pro 包装盒一角曝光，拥有 16GB+1TB 规格

IT之家 11 月 4 日消息，博主 @数码闲聊站 今日爆料，华为子品牌星芒的英文名是 OSTA，手机盒上也写的 OSTA，第一款阔直板手机叫 OSTA O1 Pro。

IT之家注意到，博主随后在评论区中曝光了星芒首机 —— OSTA O1 Pro 包装盒的一角。画面显示，该机归属华为终端有限公司，并拥有 16GB RAM+1TB ROM 规格。

有网友询问华为阔直板手机以后是否都归星芒子品牌，博主表示：“没有啊，旗舰线还会有定位更高的阔。”

博主此前爆料还提到，OSTA O1 Pro 可选星空黑 / 星云白 / 星芒紫三款配色，以及 12+256GB/12+512GB/16+512GB/16+1TB 容量。另外，该机采用 6.39 英寸 1.5K LTPS 直屏，屏幕比例看起来是 16:9.5，1.05mm± 极窄四等边，电源键改成了紫色，工程机还是跑道 Deco 设计，主攻线上。

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所谓“阔直板”，是指屏幕比例比传统直板手机更宽的一类新形态。传统直板机多采用 19.5:9 或 20:9 的细长比例，而 OSTA O1 Pro 的屏幕比例为 16:9.5（约 1.68:1），横向显示空间更充足，播放主流影视内容时黑边更少，竖屏浏览一屏可见的信息量也更多。

这一比例与华为 2026 年推出的阔直板手机 Pura X View 一致。Pura X View 于 2026 年 9 月 9 日开启首销，起售价 5999 元，搭载麒麟 9030S 处理器，采用 6.39 英寸 2232×1320 分辨率屏幕（比例 16:9.5），四等边黑边宽度均为 1.05mm，屏占比达 96.1%，支持 120Hz 刷新率、2160Hz 高频 PWM 调光及 6500nits 局部峰值亮度，覆盖昆仑玻璃；据博主爆料，该机上市 50 天出货量突破 100 万台。

除 OSTA O1 Pro 外，博主还爆料星芒另有一款常规直板机型 OSTA O1，采用四曲屏设计，机身背部配备大尺寸圆形摄像头模组，与 O1 Pro 的横向长条跑道模组形成区分。

“星芒”这一名称并非首次出现。公开商标信息显示，华为技术有限公司早在 2023 年 2 月便申请注册了“华为星芒”商标，并于 2023 年 9 月完成注册公告；2026 年 7 月，华为再次提交“星芒”商标申请，覆盖智能手机与芯片品类。此前市场上也曾多次出现华为“星耀手机”等子品牌传闻，最终并未落地。

综合目前爆料，星芒品牌定位将偏向年轻用户和中高端市场，主攻线上渠道，新品配置对标旗舰产品线，因此定价预计不会过低；目前星芒仅涉及手机产品，暂无 IoT 业务。另有爆料称 OSTA O1 Pro 或搭载麒麟 9 系芯片（多指向麒麟 9025），预装 HarmonyOS 7，不过华为方面对子品牌相关传闻回应称“以官方信息为准”。