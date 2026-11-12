华为余承东：希望通过 OSTA 星芒全新品牌，探索更多 AI 新可能

IT之家 11 月 12 日消息，华为旗下全新品牌“OSTA 星芒手机”官方微博账号今日发布了其第一条内容，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东不久后转发了这条微博。

余承东表示：“欢迎“星”朋友！看到大家对 OSTA 星芒#的关注和期待，我们希望通过这个全新品牌，探索更多 AI 新可能！11 月 20 日发布会，我们接着聊！”

据IT之家此前报道，华为昨日宣布，鸿蒙智行享界 V8 及星芒品牌发布会定档 2026 年 11 月 20 日 14:30。

结合此前爆料，星芒首批产品预计包括 OSTA O1 和 OSTA O1 Pro 两款机型。其中 O1 Pro 采用“阔直板”形态，配备 6.39 英寸 1.5K LTPS 直屏，屏幕比例约为 16:9.5，边框宽度约 1.05 毫米，搭载麒麟 9 系芯片，存储最高可选 16GB+1TB，提供星空黑、星云白、星芒紫三款配色。

渠道方面，星芒并非纯线上品牌，线上线下均会销售，线上依托华为现有店铺，线下进驻华为体验店；首批备货规模有限，16GB 高配版本仅线上销售，12GB 版本全渠道铺货。