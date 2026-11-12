700 号段来了可放心接听，央视提醒 4 种电话别接、别回、别点

IT之家 11 月 12 日消息，工业和信息化部近日批复 10 家企业开展号码保护服务业务试点，并为相关企业核配 700 专用码号资源。这一试点落地，将依托专用虚拟码号搭建起一道“数字隔离屏障”，在外卖、网约车等高频场景，为广大用户的真实手机号披上一层“隐身外衣”。

据央视新闻今日报道，号码保护服务业务也叫中间号业务，试点推行 700 开头的中间号是为了更有效防范治理电信网络诈骗、加强商业营销电话防控。

用户下单时如果勾选号码保护服务，与外卖员、网约车司机之间将以 700 开头的 15 位专用号码完成联系，通信双方真实手机号码互不展示。同时，依托来电显示、接通前语音播报等方式，用户可进一步获悉来电的使用场景、平台主体等信息，实现“放心接、明白接”。

为了确保用户不被打扰，700 开头的中间号订单结束一段时间后，这个临时号码就会失效，不会留下长期联系通道。

既然 700 号段我们可以接，那么，哪些号段是千万不要接听的吗？央视新闻进行了汇总：

1、“400”开头的号码

400 开头的号码，是企业专用的电话，一般国内企业用来做客服电话、售后服务电话来使用。

以“400”开头的电话只是用来接听的，正规企业一般不会用这个号码拨打电话，如果你接到这类型的电话，建议不要接听，这可能是诈骗分子通过改号软件伪装成企业的 400 电话进行诈骗。

2、“00”或“+”开头的号码

根据工信部有关规定，境外电话进入我国通信网络时，必须在主叫号码前添加国际冠字“00”（部分手机将“00”翻译为“+”），且严禁在传送过程中删除该冠字。如果没有海外亲友，这类来电基本可以判定是海外诈骗电话。

3、“95”开头的号码

95 开头的号码，号码长度一般为 5 位或 6 位，是银行、证券、保险、航空、物流（快递）、石油、铁路、电力行业里具有影响力的大型企业使用的客户服务号码，可以放心接听。如果接到的 95 开头的电话超过 6 位，这些电话尽量不要接。

诈骗分子通常用买来或租借的“95”号段号码与语音机器人捆绑，一天内拨出成千上万个电话，漫天撒网后筛选出重点对象进行引流，再通过人工客服精准诈骗。

4、“1069”开头的号码

这种不仅有电话，还有短信。1069 代码开头的短信是为跨省或者全国范围内非经营性短信类服务第三方平台，为其他企业提供短信平台服务，不对最终用户收费。

但有一些拥有 1069 资质的企业，违规将 1069 号码层层出售、层层转包出去，最终被诈骗分子利用来进行诈骗。收到 1069 开头的短信，如果内容中带有链接的一定谨慎点击，更不要轻易回复短信内容。