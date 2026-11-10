点外卖、打网约车真实手机号将隐藏，首批十家企业获批 700 专用码号服务业务试点

IT之家 11 月 10 日消息，据央视新闻今日报道，工业和信息化部近日批复十家企业开展号码保护服务业务试点，并为相关企业核配 700 专用码号资源。

号码保护服务业务是指受外卖、网约车等互联网平台企业委托，为其个人用户分配临时电话号码代替真实手机号，减少用户号码泄露风险的一种业务。用户下单时如果勾选号码保护服务，与外卖员、网约车司机之间将以 700 开头的 15 位专用号码完成联系，通信双方真实手机号码互不展示。

根据工业和信息化部前期印发的《关于开展号码保护服务业务试点的通知》要求，首批 10 家企业获得应用平台提供方资质，并获批相应的 700 专用码号资源作为合规中间号，先期在外卖、网约车等场景开展号码保护服务业务试点探索。在试点探索基础上，工业和信息化部将循序渐进推进号码保护服务业务向更多场景、更多企业覆盖。

目前，我国号码保护服务业务日均订单量超过 3.5 亿，规划 700 专用号码，在形式上可以与手机号码明显区分，方便用户识别，在数量上可以满足未来快递、外卖、网约车等场景千亿级的码号资源需求。工业和信息化部发布的《关于开展号码保护服务业务试点的通知》设置了试点准备阶段和过渡阶段。试点过渡阶段结束后，将全部使用 700 专用号码开展号码保护服务业务。

IT之家从报道获悉，跟以往传统中间号业务相比，这次 700 号码保护服务业务采用了全新的网络和技术架构，同时把 AI 技术应用到服务场景中，打造了全新的号码保护服务模式。

中电信数智科技有限公司平台运营部总经理姚磊表示，个人信息保护方面，对普通用户真实手机号全程加密存储，严格执行一单一号的机制，同时通信行为全程留痕，做到每个号码、每笔订单、每个环节都可以追溯可以核查。

广州一家试点企业相关负责人透露，他们从去年 9 月就开始上线研发号码保护服务业务平台，并推进全网联调，目前已经率先打通 700 号码的测试电话，具备全网上线的条件。

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