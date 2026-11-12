亚马逊 AWS 掌门人谈太空 AI 算力：未来 10 至 20 年难具商业可行性

IT之家 11 月 12 日消息，昨日（11 月 11 日）作客 Sources 播客节目时，亚马逊云计算业务 AWS 首席执行官马特 · 加曼（Matt Garman）表示，未来 10 至 20 年内，太空数据中心很难在经济性和实际运营层面达到可行要求。

图源：Sources 播客节目截图

太空数据中心的构想，是将计算设备送入轨道，利用太阳能为 AI 计算供电。但加曼认为，从概念走向商业运营，仍需跨越发射成本、运载能力、散热和设备维护等多重障碍。技术上虽然能够实现，并不意味着成本足以支撑大规模应用。

加曼首先关注的是运输能力。太空数据中心需要送入轨道的，不仅是服务器和 GPU，还包括太阳能电池板、散热设备与通信系统。发射成本和发射频率，都会直接影响整套方案能否成立。

加曼以重量可能达到一吨的 GPU 服务器机架为例，说明大规模部署所需的运力。他认为，即便未来火箭单次能够运送约 100 吨有效载荷，建设大型计算设施仍需要大量发射任务；若要具备商业可行性，发射频率可能至少需要达到每天一次。

散热是另一个关键障碍。据相关报道，加曼提醒，太空接近真空，不能像地面机房那样，直接利用周围空气带走热量。计算设备产生的废热，需要通过散热系统传递到辐射面，再向外释放。当计算设施扩大到数百兆瓦乃至吉瓦级别时，配套散热系统的面积、重量和成本，也可能成为大型工程问题。

加曼还强调了维护问题。地面数据中心的服务器、电源或 GPU 发生故障，可以由技术人员更换；设备进入轨道后，维修和替换将复杂得多，某些故障甚至可能导致整颗卫星被放弃。与此同时，太空辐射对电子元件的影响，也需要额外防护设计。

马斯克则寄望于 SpaceX 的星舰降低运输门槛，并通过轨道设备设计解决散热问题。他此前在 X 平台表示，太空散热未必比地面更困难，关键在于散热器的材料、温度和朝向；按照他的说法，背向太阳的铝制散热器可实现每平方米约 1300 瓦的热辐射能力。

对于当前的 AI 需求，加曼表示亚马逊正以每 14 秒一块 GPU 的速度向数据中心部署硬件，但需求仍远超供给。他预计，即使持续大规模投入，AWS 未来两年仍将面临算力容量不足。

加曼称，如果愿意，AWS 现在就能将计划于 2027 年到位的全部计算加速器所对应的算力提前售出。不过，公司选择保留部分容量，留给后续出现的企业和初创客户。

AI 使用成本下降，也未必能缓解算力紧张。加曼表示，AWS 观察到，AI 推理成本每降低 50%，使用量便会出现数量级增长。换言之，调用 AI 越便宜，客户可能用得越多，继续推高计算需求。

快速扩容也带来资金压力。报道称，亚马逊预计 2026 年现金资本支出约为 2,200 亿美元（IT之家注：现汇率约合 1.47 万亿元人民币）；截至 9 月 30 日的过去 12 个月，自由现金流为净流出 424 亿美元（现汇率约合 2,834.78 亿元人民币）。