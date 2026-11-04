马斯克回应太空 AI 数据中心散热质疑：可轻松做到每平方米约 1300 瓦散热

IT之家 11 月 4 日消息，科技媒体 Wccftech 昨日（11 月 3 日）发布博文，报道称针对太空 AI 数据中心散热争议，全球首富埃隆 · 马斯克（Elon Musk）回应表示，称背向太阳的铝制散热器可实现约 1,300 瓦 / 平方米的热辐射功率。

IT之家援引博文介绍，这个散热争议集中在一个看似反直觉的问题：太空很冷，设备为什么仍难降温？有评论者指出，真空环境缺乏空气对流，设备向外排热主要依赖热辐射，因此质疑轨道数据中心的可行性。

今年 2 月在接受《印度快报》采访时，OpenAI 首席执行官萨姆 · 奥尔特曼（Sam Altman）认为“在目前的形势下，将数据中心放在太空的想法很荒谬”。但他认为从长远来看，把 AI 算力部署在太空是值得的，他补充表示：“在本年代（到 2030 年）内，轨道数据中心不会大规模应用，但未来会成为可能”。

荷兰乌得勒支大学教授 Jan Broersen（@broudsov）于 11 月 2 日在 X 平台发布推文，认为：“真空才是最佳的隔热环境。在太空中，散热只能依靠辐射。太空数据中心几乎不可能建成（当然，在我们有生之年肯定看不到）。”

马斯克对此回应表示，背向太阳的铝制散热器可实现约 1,300 瓦 / 平方米的热辐射功率，散热器的朝向与材料是关键，如果背向太阳、面向深空，可减少太阳照射带来的热量输入。

按马斯克的说法，可以假设一台电暖器以 1,300 瓦功率持续工作，1 平方米散热器就需要把相当于它产生的热量不断排出去。区别是，电暖器是在房间里放热，卫星散热器则是以热辐射的方式向外排热。连续一小时，排出约 1.3 度电对应的热量：按 1,300 瓦换算，1 平方米散热器工作 1 小时，可排出约 1.3 千瓦时的热量。

不过该媒体指出 1,300 瓦 / 平方米仍是马斯克提出的性能说法，报道未提供在轨实测结果。辐射散热能力还与表面温度、发射率及面积等因素有关，不能仅凭深空寒冷就判断冷却效果。

太阳能电池板的功率密度约为 250 W/m²，因此它们的面积应该是散热器的 5 倍左右。卫星的大部分质量都来自太阳能电池板。