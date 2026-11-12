豆包工作接入 DeepSeek V4.1 Flash、Kimi K3.1 Pro 等第三方模型，同步上线额度消耗倍率与限时优惠

IT之家 11 月 12 日消息，豆包官方今日宣布，豆包工作完成了一次产品更新，拓展更多可调用的模型，并同步引入了一套按实际消耗计价的额度调节机制。

此前，豆包工作在模型侧仅提供豆包 2.1 Lite 与豆包 2.1 Pro 两款自研模型。此次更新后，Kimi K3.1 Pro、GLM 5.3、DeepSeek V4.1 Flash 作为首批第三方模型进入可选列表，用户可以在自研模型与第三方模型之间按任务需要自行切换。

在此之前，10 月 29 日，豆包工作先向团队订阅版与企业订阅版客户开放了三方模型配置，企业无需另行向模型厂商采购或额外申请，用量直接扣除已有的 AI 点数。11 月 12 日的更新将这一能力扩展至更广泛的用户范围，并配套上线了面向所有用户的限时优惠计划。

引入多模型后，成本差异成为不可回避的问题。不同模型在完成同一任务时的资源开销并不相同，豆包工作的做法是在模型选择页面直接标注每款模型的额度消耗倍率，倍率系数越低，完成同一任务消耗的额度越少。

IT之家注：额度消耗倍率可以理解为不同模型完成同一任务时的“计价系数”，它不改变任务本身的复杂度，但决定了用户账户中的可用额度能以多快的速度被消耗，从而让用户在效果、速度与成本之间做出可见的权衡。这一设计的意义在于，用户不必再凭直觉猜测哪款模型“更划算”，选择依据被前置到了操作界面。

限时优惠在两个层面展开。一是工作日及节假日的指定优惠时段内，使用参与活动的模型可享受额度消耗折扣。二是针对豆包 2.1 Lite 和 DeepSeek V4.1 Flash 直接下调额度消耗倍率，两款模型本身定位偏向高频轻量任务，倍率下调后同等任务消耗更少，额度更耐用。

另外，豆包工作简单小额任务仍保持免费。官方图显示，模型选择列表首项为“自动（小额免费）”，系统会根据任务规模自动匹配模型；当任务复杂度上升时，用户可手动切换至豆包 2.1 Pro 或第三方模型，按对应倍率计费。

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