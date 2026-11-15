漫威 《复仇者联盟 4：终局之战（加码臻享版）》片尾彩蛋公开

IT之家 11 月 15 日消息，漫威《复仇者联盟 4：终局之战》（加码臻享版）已于 9 月 25 日起登陆全国影院。目前，本片已上线 Disney+ 开启网播。

此次重映版本总片长 185 分钟，较 2019 年原版的 181 分钟多出约 4 分钟全新内容。IT之家注意到，本片的四个新增彩蛋目前已正式公开。

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四个片段均在为今年内上映的《复仇者联盟 5：毁灭之日》做铺垫，分别讲述了洛基与美国队长重逢、毁灭博士收集浩克、时间管理局发现三千宇宙碰撞消亡以及毁灭博士的起源。

另外，漫威新剧《幻视任务》已于 11 月 11 日完结，该剧在结局片尾也有彩蛋，讲述了绯红女巫摧毁多元宇宙所有《黑暗神书》之后的剧情 —— 山体崩塌之后，旺达并未死去，毁灭博士救出了她。预计接下来，旺达将在《复仇者联盟 5》中登场。

IT之家注：《复仇者联盟：毁灭之日》是漫威电影宇宙第六阶段的重磅作品，定于 2026 年 12 月 18 日上映。该片由罗素兄弟执导，小罗伯特 · 唐尼将出演毁灭博士一角。

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延伸阅读 彩蛋中出现的时间变异管理局（TVA）是漫威剧集《洛基》里负责维护“神圣时间线”、监管多元宇宙秩序的机构。片中的洛基并非《复仇者联盟 3》中被灭霸杀死的那个版本，而是《洛基》剧集结局后坐上时间树核心、被称为“故事之神”的洛基，仍由汤姆 · 希德勒斯顿饰演。 毁灭博士本名维克多 · 冯 · 杜姆，是漫威漫画中虚构国家拉托维尼亚的统治者，也是神奇四侠的宿敌之一。此次出演该角色的小罗伯特 · 唐尼曾长期饰演钢铁侠，这也是其重返漫威电影宇宙的重要角色。 《复仇者联盟 5：毁灭之日》与《复仇者联盟 6：秘密战争》由罗素兄弟背靠背在伦敦拍摄，后者定于 2027 年 12 月 17 日在北美上映。据漫威官方信息，《毁灭之日》将讲述来自三个不同宇宙的英雄被迫走上碰撞之路、共同面对前所未有的威胁。该片将于 12 月 16 日在中国内地上映，领先北美两天，并将在上海举办中国首映礼。 此次重映还推动《复仇者联盟 4：终局之战》的全球累计票房升至约 29.255 亿美元（现汇率约合 195.71 亿元人民币），反超《阿凡达》的约 29.237 亿美元（现汇率约合 195.59 亿元人民币），重新夺回全球影史票房冠军。这两部影片此前已多次互换该头衔：2009 年《阿凡达》登顶，2019 年《复联 4》首轮反超，2021 年《阿凡达》重映后再度登顶。 作为参照，2019 年首轮上映的《复仇者联盟 4：终局之战》中国内地票房约为 42.5 亿元，全球票房约为 27.994 亿美元（现汇率约合 187.27 亿元人民币）。

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