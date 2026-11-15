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当地极端最低温可达 -48℃，中国最北蔚来换电站在黑龙江黑河上线运营

2026/11/15 16:30:34 来源：IT之家 作者：沁沧（实习） 责编：沁沧
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IT之家 11 月 15 日消息，蔚来宣布，11 月 15 日，中国最北蔚来换电站 —— 黑河自贸区蔚来换电站正式上线运营。

黑河是中国最北的地级市，当地冬季漫长，全年结冰期约 200 天，极端最低温可达-48℃

官方表示，常见充电设备低温易造成设备结霜结冰、电池活性衰减、充电效率大幅下滑。蔚来换电站站体采用保温围护结构，形成独立恒温仓；站内电池仓搭载 7×24 小时持续恒温热管理系统，将仓内电池稳定维持在 15—30℃ 最优工作区间，减少外部零下几十度低温对充电速度的降低；换电机械设备自动预热，确保整套换电流程在极端低温下稳定运行。即便在极致低温环境下，蔚来、乐道、firefly 萤火虫用户依旧可以享受换电 3 分钟，全程不下车，不用在寒风中等待充电。

IT之家获悉，今年 10 月，蔚来已先后完成吉林、辽宁两省「换电市市通」。截至今日，蔚来在东北地区已累计布局充换电站 490 座，其中换电站 102 座、充电站 388 座、充电桩 1,378 根。

蔚来在全国已累计布局充换电站 9,855 座，其中换电站 4,262 座、充电站 5,593 座、充电桩 32,669 根，官方称充换电站建设数量行业第一

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关键词：蔚来换电黑龙江黑河

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