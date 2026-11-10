李斌：蔚来 ES9 连续 5 个月拿下 50 万级纯电销冠，即将迎来第 4 万台新车交付

IT之家 11 月 10 日消息，蔚来创始人、董事长、CEO 李斌今天在微博表示，2026 年 10 月，蔚来全新 ES8 蝉联 40 万级车型销量冠军，蔚来 ES9 连续第五个月斩获 50 万级纯电车型市场销量第一，马上就要迎来第 40,000 台新车交付。

作为参考，第 3 万台蔚来 ES9 大约交付于 9 月下旬。而在 8 月 8 日，蔚来官方宣布 ES9 完成第 2 万台交付，历时 73 天达成该成绩，刷新了中国乘用车市场 50 万级高端纯电车型交付破两万的最快纪录。

据IT之家此前报道，蔚来 ES9 旗舰 SUV 于 5 月 27 日上市，整车购买价格为 49.8 万-62.8 万起，租电方案价格为 39 万-52 万元起：

行政豪华版：整车购买 49.8 万元起、电池租用方式购买 39 万元起

行政签名版：整车购买 55.8 万元起、电池租用方式购买 45 万元起

地平线特别版：整车购买 62.8 万元起、电池租用方式购买 52 万元起

该车长 5365mm，宽 2029mm，高 1870mm，轴距达到 3250mm，号称中国体量最大的纯电 SUV。

蔚来 ES9 搭载了最新一代全域 900V 高压架构，峰值功率 520kW、峰值扭矩 700N·m；搭载自研高性能六活塞制动卡钳，100-0km/h 制动距离 35.3m；标配 102kWh 长续航电池，CLTC 综合工况续航里程 620km；搭载线控转向系统、全主动悬架的天行智能底盘，并标配后轮转向（转弯半径 5.4 米）。