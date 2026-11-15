新世代宝马 iX4 正式投产：WLTP 续航最高 828 公里，明年 3 月上市

IT之家 11 月 15 日消息，宝马 iX4 已经在匈牙利德布勒森工厂正式投产，将于 2027 年 3 月上市。这是宝马在该工厂生产的第二款新世代（Neue Klasse）车型，此前投产的是 iX3。

其中，续航更长的 iX4 50 xDrive 按照 WLTP 测试标准，续航里程最高可达 828 公里，超过 iX3 的表现。内部代号为 NA7 的 iX4 延续了宝马 X4 的设计思路，将 SUV 车身与向下倾斜的溜背车顶相结合，并采用新世代车型的技术平台。

iX4 将于 2027 年 3 月推出两个版本，目前两个版本均已开始下线生产。40 xDrive 上路起售价 60,170 英镑（现汇率约合 53.2 万元人民币），50 xDrive 起售价 66,075 英镑（现汇率约合 58.4 万元人民币）；M60 xDrive 售价暂未公布。

iX4 50 xDrive 的 WLTP 续航里程最高为 828 公里，峰值充电功率达到 400 千瓦，充电 10 分钟最多可补充 387 公里的续航里程。iX4 40 xDrive 的 WLTP 续航里程最高为 638 公里。

此外，定位更高的 iX4 M60 xDrive 也将在不久后推出，同样由德布勒森工厂负责生产。

与 iX3 50 xDrive 相比，iX4 在续航里程和充电速度方面均略胜一筹。iX3 的 WLTP 续航里程最高为 805 公里，在同样达到 400 千瓦峰值充电功率的情况下，充电 10 分钟最多可补充 372 公里的续航里程。

宝马并未解释两款车型为何存在这一差距，不过，iX4 更低的车顶设计能够减少行驶时的空气阻力，可能是原因之一。

两款首发车型均搭载宝马第六代 eDrive 电驱系统，采用圆柱形电池和 800 伏高压电气架构。电动机则由宝马位于奥地利施泰尔的工厂生产，该工厂此前已经为德布勒森工厂生产的 iX3 供应电动机。

iX4 投产之际，德布勒森工厂的生产规模正在快速扩大。此前，iX3 在这里的产能爬坡速度创下宝马集团新建工厂的纪录：自投产不到一年，工厂便于今年 7 月生产出第 5 万辆汽车。

几周后，宝马又为该工厂增加了第三班生产线，并从今年 9 月起实现全天 24 小时连续生产。

iX3 全球首发后的一年内，欧洲市场订单量已超过 10 万辆，并被评为 2026 年世界年度汽车。

宝马集团德布勒森工厂总裁兼首席执行官汉斯-彼得 · 克姆瑟（Hans-Peter Kemser）表示，iX4 正式启动生产是德布勒森工厂发展史上的“重要新篇章”。他还指出，该工厂在宝马电动汽车生产体系中的地位进一步提升，目前员工规模仍在扩大，人员培训工作也在与产能扩张同步推进。

德布勒森是一座具备完整生产能力的整车工厂，拥有冲压车间、车身车间、涂装车间和总装车间，专门生产纯电动汽车。工厂还能够在厂区内完成高压电池组的组装，因此 iX4 的电池组无需运往其他地点，就能直接与车身进行装配。

按照宝马 iFACTORY 生产理念，整座工厂在建设之初便采用数字化方式进行规划。工厂于 2025 年 9 月正式投产，是宝马 20 多年来在欧洲新建的首座整车工厂。

宝马在这座占地 400 公顷的工厂投资超过 20 亿欧元（IT之家注：现汇率约合 147.68 亿元人民币），规划年产能约为 15 万辆。德布勒森工厂不使用化石燃料，全部采用可再生电力供能。

厂区内的太阳能板能够满足工厂约四分之一的年度用电需求。多余的太阳能则会被储存在一套热能储存系统中，该系统容积达到 1800 立方米，储能容量为 130 兆瓦时。

目前，宝马尚未公布德布勒森工厂每年 15 万辆的产能将在 iX3 和 iX4 之间如何分配。而随着 iX4 M60 xDrive 计划于 2027 年 3 月启动生产，这座工厂的产能分配也将再次发生变化。