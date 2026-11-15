微软服务大面积故障波及德国酒店，自动预警邮件未能送达致泳池氯气超标 15 人就医

IT之家 11 月 15 日消息，据德国西部广播公司（WDR）报道，德国科隆附近布吕尔市的梦幻乐园（Phantasialand）发生一起泳池氯气浓度超标事故，由于相应情况发生于微软服务发生大规模故障之际，酒店原本应该收到的自动预警邮件未能成功送达，导致工作人员未能及时发现泳池消毒系统异常，导致 15 人受伤。

IT之家参考通报获悉，相应事故发生在梦幻乐园园区内的灵宝酒店（Hotel Ling Bao）。根据消防部门和警方通报，泳池的自动加药系统出现故障，向池水中注入了过量氯气，导致水中氯浓度明显超出安全范围。多名酒店住客在使用泳池后出现身体不适，症状包括呼吸道刺激等。事故发生初期，相关部门报告有 13 人受到影响，随后这一数字增加至 15 人。

按照正常运行机制，酒店工作人员本应收到系统自动发送的异常警报。酒店的安全与维护系统通常会通过电子邮件通知工作人员设备运行异常，但梦幻乐园方面向 WDR 表示，由于微软此前发生大规模服务故障，这些警告邮件未能成功送达，导致工作人员没有及时获知泳池氯浓度异常。

事故发生后，酒店方面暂时关闭了涉事泳池，并彻底更换池水，以消除过量氯气带来的安全隐患。消防部门随后确认，泳池已经恢复正常，重新向酒店住客开放。