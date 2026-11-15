AI 版拓麻歌子来了：日常物品秒变需要被照顾的虚拟宠物

IT之家 11 月 15 日消息，忘记给家里的植物浇水了？这一次，你看到的可能不是逐渐变黄的叶子，而是一只显示在小屏幕上的植物形状宠物。它看起来垂头丧气、一脸委屈，仿佛在提醒你赶紧拿起浇水壶。而当你把水浇进土壤后，屏幕上的小宠物又会立刻变得兴奋起来。

这正是 OATs（Object Agent Twins，物体智能体双生体）的设计理念。这是一套面向日常家居物品的微型 AI 智能体系统，通过小巧的电子墨水屏，为各种实体物品赋予能够表达情绪的虚拟形象。

这项技术由卡内基梅隆大学未来交互研究小组（Future Interfaces Group）的一名博士五年级学生金大华（Daehwa Kim）开发。11 月初，她在底特律举行的 ACM 用户界面软件与技术研讨会（UIST 2026）上展示了这一项目。该会议汇集了学术界和产业界的专家，探讨人机交互技术的发展，金大华还因此获得了两项荣誉奖。

如果你还记得上世纪 90 年代风靡一时的拓麻歌子（Tamagotchi），就不难理解 OATs 的设计思路。这种蛋形电子玩具内置一只虚拟宠物，用户必须实时照顾它，才能让它健康成长。

金大华希望将类似的体验从虚拟世界带入现实生活中的实体物品。

她在接受《连线》（WIRED）采访时表示：“我们希望把照顾虚拟宠物带来的乐趣，延伸到现实世界中的物品上。”

有不少人建议她在网上销售 OATs 套件，但金大华目前还没有决定是否将其发展成一项商业业务。

金大华认为，如今人们整天盯着手机屏幕，即便 AI 智能体的设计初衷是替用户处理各种任务，它们仍然需要通过手机屏幕与用户互动。OATs 则试图改变这种模式，让人与 AI 之间的互动走出手机，融入现实生活。

给 AI 装上一个可爱的外形

为 AI 赋予实体形态并不是什么新鲜事。随着科技公司争相寻找所谓的“下一代智能手机”，各种形态的 AI 硬件不断涌现。

其中既有已经折戟的产品，例如 Humane Ai Pin，也有苹果前著名设计师乔纳森 · 艾维（Jony Ive）与 OpenAI 合作开发、即将推出的硬件产品，还有 Meta 的 Muse Charm，这款口袋大小的设备内置了 Meta 颇受关注的 Muse AI 智能体，预计将于 12 月上市。

值得注意的是，越来越多的科技公司开始将“可爱”作为推动产品普及的重要策略，希望通过更亲切、更容易产生情感联系的外观，降低用户接受 AI 技术的门槛。

OATs 配备了一块电子墨水屏，并连接内部和外部传感器，可以监测湿度、温度、空气湿度、光照、物体是否有人使用以及运动状态等信息。其硬件成本相对较低，主模块价格约为 20 美元（IT之家注：现汇率约合 133.8 元人民币）。

屏幕上的虚拟角色则由谷歌 Gemini 旗下的 Nano Banana 图像生成服务制作。系统会根据传感器采集的数据，为角色生成一系列不同情绪的形象，以对应物品当前的状态。

用户可以通过一个网页平台完成设置，为自己的 OATs 取名，并根据所连接的物品选择需要使用的传感器。

网页应用还会根据物品的名称和描述，自动生成代表积极状态和消极状态的触发条件。

例如，如果将 OATs 安装在一盆植物上，系统就会根据植物的具体需求设置相应条件。如果这种植物喜欢干燥环境，那么持续稳定的空气温度以及较低的湿度，就可能被设定为积极状态的触发条件。当然，用户也可以根据植物的具体种类自行调整这些行为规则。

它的应用场景甚至可以非常简单。假如你希望自己更频繁地使用滑板，就可以把 OATs 安装在滑板上。如果系统连续几天没有检测到滑板移动，屏幕上的虚拟角色就会露出悲伤、孤独的表情。看到它这样，你还忍心继续把滑板闲置在角落里吗？

金大华表示：“这些原本没有生命的物品，可以因此变得更加富有表现力。”

当你踩上滑板开始运动时，屏幕上的虚拟角色就会变得开心，还会做出各种有趣的表情。

不过，OATs 目前存在一个明显短板：续航时间非常短，这也说明它现阶段更多还是一项概念验证技术，而不是成熟的消费产品。

普通情况下，OATs 的续航时间约为 3 至 4 天。如果再连接声音传感器，续航时间就会缩短至 1 天左右。设备配备了 USB-C 接口，通过它可以为内置的锂离子聚合物电池充电。

有人用它提醒自己锻炼，有人用它监测设备状态

金大华向许多人发放了 OATs 设备，并发现用户主要以三种不同方式使用它。

第一种方式是监测物品是否正在被使用。例如，有人将 OATs 安装在咖啡机上。当咖啡机开始研磨咖啡豆时，传感器就会检测到设备启动，屏幕上的虚拟角色随之变得兴奋。

第二种方式是向物品周围的人发出提醒。例如，3D 打印机在工作过程中可能释放有毒烟雾。将 OATs 安装在打印机上，就可以通过虚拟角色的状态提醒附近的人：设备目前正在运行。

第三种方式则是帮助用户追踪自己的行为习惯。有人将 OATs 安装在哑铃上，用来记录自己举重的频率。为了不让 AI 宠物失望，这名用户会主动督促自己坚持锻炼，保持规律的运动习惯。

OATs 在研讨会上的展示颇受欢迎。金大华还将展示活动变成了一场创意比赛，让参与者比拼谁能想出最有趣的物品搭配方案。

她的网站还专门设立了作品展示区，收录了参与者制作的各种虚拟角色，其中包括一个动画风格的会议徽章，以及一个为 Owala 水瓶设计的熊猫形象。

让 AI 拥有情绪，是拉近人与技术距离的好办法吗？

不过，这场展示也引发了一场颇具争议的讨论：究竟应不应该为 AI 赋予类似人类的性格和情绪，让用户与这些虚拟角色建立情感联系？

事实上，这个问题已经在 AI 行业引起关注。

科技公司经常使用拟人化的语言描述聊天机器人的行为，例如用“幻觉”来形容 AI 生成错误信息的现象。今年夏天，Anthropic 还宣布推出一项名为“Dreaming”（梦境）的功能，让 AI 智能体在后台整理和清理自身的本地记忆。

研究人员担心，这类拟人化表达可能扭曲人们对 AI 的道德判断，让用户过度信任这些工具，甚至误以为 AI 真的具备人类的意识或情感。

金大华表示，这也是为什么 OATs 的交互功能被严格限制在情绪表达和电子墨水屏显示范围内，并没有设计更复杂的互动能力。

她说：“拟人化在某些方面确实非常有用，例如帮助人们改变自己的行为习惯。人们会给自己的汽车取名字，也会给自行车取名字，但我很少看到有人给自己的 iPhone 取名字。”

金大华认为，未来的计算设备将让人类与 AI 建立更加紧密的关系，但在推动这种关系发展的同时，也必须保持谨慎，避免滥用拟人化设计。