澳大利亚央行研究：AI 最先冲击年轻劳动者，尤其是软件、客服岗位

IT之家 11 月 15 日消息，据 THE DECODER 报道，目前，人工智能（AI）对澳大利亚整体就业市场的冲击仍然有限，但对于刚刚进入软件开发等受 AI 影响较大行业的年轻劳动者来说，就业形势已经开始变得严峻。

澳大利亚储备银行（RBA）的迈克 · 梅杰（Mike Major）开展了一项研究，并建立了一套就业市场监测系统，重点关注最有可能率先受到 AI 影响的群体，包括职场新人，以及编程、文职工作和客户服务等 AI 影响程度较高的职业。

根据这项研究，自 2022 年底 ChatGPT 推出以来，各类职业的招聘岗位数量均有所下降，其中 AI 影响程度最高的职业降幅最大。在这一群体中，15 至 24 岁的年轻劳动者和刚毕业的大学生，就业率低于年龄较大的从业者，失业率则相对更高。

不过，梅杰提醒，目前还不能据此轻易得出结论。研究并未证明就业形势恶化与 AI 之间存在直接因果关系，而且衡量的是各类职业在理论上受到 AI 影响的程度，而不是企业实际使用 AI 的情况。疫情后经济周期变化、远程办公模式调整等因素，也可能影响相关数据。

与此同时，招聘平台 SEEK 的数据表明，AI 不仅在辅助现有工作，也在催生对 AI 相关技能的新需求。

多项研究发现类似趋势，但 AI 并非唯一原因

2025 年 8 月，斯坦福大学发布了一项基于数百万份美国工资记录的研究，也发现了类似现象。自 2022 年底以来，22 至 25 岁、从事 AI 高影响职业的劳动者，就业人数相对减少了 13%；年轻软件开发人员的降幅更是接近 20%。相比之下，同一行业中经验更丰富的从业者，就业情况基本保持稳定，部分人的就业状况甚至有所改善。

IT之家注意到，Anthropic 于 2026 年 3 月发布的一项研究同样发现，在容易受到 AI 影响的职业中，22 至 25 岁年轻人的招聘需求出现下降，其找到工作的概率降低了约 14%。不过，该研究并未发现整体失业率出现系统性上升。研究人员指出，理论上的自动化潜力与 AI 在现实中的实际应用之间，仍然存在很大差距。

Anthropic 自身则提供了一个企业层面的案例。

根据该公司的一份内部评估，自 2025 年初以来，其技术岗位中新入职初级员工的占比，已经从 27% 降至 9%。截至 2026 年 8 月，该公司内部 AI 智能体累计执行任务的时间，已经达到人类员工工作时长的 6 倍。

Anthropic 承认，作为一家高度依赖 AI 的软件公司，其情况具有特殊性，不能简单代表整个就业市场。

即便如此，研究人员仍对一种被称为“认知公地悲剧”（tragedy of the cognitive commons）的现象表示担忧：如果企业不断减少初级岗位，未来可能出现经验丰富的专业人才短缺。原因在于，资深员工通常需要从初级岗位逐步成长，而如果企业不再招聘新人，人才培养链条就可能被切断。当然，这一担忧的前提是，未来企业仍然需要这些专业人才。

丹麦一项针对 2.5 万名劳动者的大规模研究，则进一步印证了 AI 目前尚未对整体经济产生明显影响的结论。尽管当地 AI 使用率已经达到 64%，研究人员仍未发现工资水平或工作时长出现可测量的变化。劳动者平均每周仅节省相当于工作时间 2.8% 的时间。

不过，2026 年 1 月一项针对 1060 万份 LinkedIn 个人资料和美国失业数据的分析，也提醒人们，不应将就业市场低迷完全归咎于 AI。

由匹兹堡大学摩根 · 弗兰克（Morgan Frank）领导的研究团队发现，AI 影响较大的职业，其就业问题早在 2022 年初就已经出现，比 ChatGPT 发布早了数月。

这意味着，美联储货币政策转向、疫情期间招聘热潮退去后的市场调整等宏观经济因素，可能比此前认为的更加重要。

与此同时，AI 也在创造新的就业需求。

根据世界经济论坛（WEF）发布的《2025 年未来就业报告》，77% 的受访企业将员工技能提升列为优先事项，而不是通过裁员削减岗位。该机构研究人员预计，到 2030 年，全球就业岗位数量将净增加 7800 万个。

LinkedIn 的数据也显示，一年之内，平台上的 AI 相关招聘信息数量增长了 6 倍。

因此，现阶段 AI 对就业市场的影响并非简单的岗位消失，而是不同职业、不同经验水平的劳动者正在经历不同程度的变化。对于刚刚进入职场的年轻人而言，软件开发等传统入门岗位可能正面临更大的竞争压力；而对于整个就业市场来说，AI 带来的新岗位和技能需求，也正在同步增长。