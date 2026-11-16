不调用图像模型，Anthropic Claude Fable 5.2 用 Python 代码模拟真实画笔作画

IT之家 11 月 16 日消息，Anthropic 于当地时间 11 月 9 日发布了最新的 Claude Fable 5.2 和 Claude Mythos 5.2 模型。

其中，Fable 5.2 不仅面向复杂编程、科学研究和工程任务，还展示了一种异类的“AI 生图”功能（IT之家注：Anthropic 目前仍无传统意义上的文生图模型，大家常见的 DeepSeek 和 Claude 表情包均由其他模型生成）。

不同于传统图像生成模型的绘画方式：Fable 5.2 可通过编写代码模拟画笔、颜料和画布，逐笔完成绘画，而不是直接调用图像生成模型输出成品。

Fable 5.2 不直接生成图像，而是通过编写代码，在虚拟画布上模拟真实画笔的运动，逐笔完成绘画，甚至能够模拟笔刷纹理、颜料湿润程度以及画布质感，并在发现错误后通过新的笔触进行修正。

目前 Midjourney 等主流 AI 图像生成工具通常采用扩散模型，通过逐步处理随机噪声生成图像。Fable 5.2 则采用另一种思路，将绘画过程拆解成大量独立的笔触指令，由模型自行规划和执行。

Anthropic 员工 Jake Eaton 在 X 上展示了这一能力。他要求 Fable 5.2 创作一幅尽可能达到照片级真实感的作品，而 Claude 最终绘制了一辆位于停车场内的购物车，使用了约 70 万次模拟笔触。

据 Eaton 介绍，这些作品不依赖外部图像模型，也没有使用预先渲染或描摹的底图。每幅画实际上都是一段由 Claude 编写的 Python 程序，代码通常有 1000 至 2000 行，通过模拟绘画引擎控制不同类型的画笔完成创作。

这种方式也让模型能够发展出相对独立的艺术风格。此前，Claude Opus 5.5 的部分绘画作品曾因过于模仿现有艺术风格受到批评。

对此，Eaton 开始让 Fable 5.2 自行设计具有虚构经历和稳定创作风格的艺术家人格，再根据作品效果通过文字反馈引导模型调整画笔和绘画引擎。

Anthropic 工程师 Michael Graczyk 也分享了另一组实验。他要求 Fable 5.2 绘制一只日出时的鸟，并限制模型只能通过代码模拟画笔物理特性、湿润颜料和画布纹理。这意味着，模型必须将每一笔单独输出为坐标指令，而且笔触落在画布上之后不能撤销。

最终，一段 21 秒的视频记录了模型从空白画布完成这幅作品的过程，总计使用 111 笔。第一笔使用了 #30346a 色号，笔刷宽度为 90 像素，并包含 5 个略微晃动的路径点。模型表示，这种约 7 像素的摆动是刻意设计的，因为人类手臂也无法画出绝对笔直的线条。

在多轮绘制过程中，模型会观察画布并检查自己的错误。例如，当鸟背画得过于纤细、线条显得杂乱时，它会使用更粗的笔触覆盖原有区域，使边缘残留的刷毛痕迹看起来更像蓬松的羽毛。

在另一幅使用 280 笔完成的黄昏场景作品中，模型绘制了两个人物共同作画的画面。由于后期添加光照效果时意外模糊了桌面上的颜料管和杯子，Claude 又通过新的笔触重新绘制了这些物品。此外，模型还让两个人物分别使用身体外侧的手作画，使两人的内侧肩膀能够按照提示词要求相互接触。

这种逐步规划、观察结果并自行修正的能力，也被认为与机器人控制等物理任务存在关联。Anthropic 表示，Fable 5.2 面向复杂、持续时间较长的技术任务，能够在执行过程中协调多个子智能体，并通过反复验证改进结果。

根据 Anthropic 公布的内部测试结果，Fable 5.2 曾解决两个黑洞物理学领域的开放问题，与电路板制造商 Diode 合作设计了三款可工作的电子设备，还曾协调超过 1000 个子智能体，在 8 天内编写出一套运行于笔记本电脑上的操作系统。

AI 研究人员 Aris Zhu 还对 Fable 5.2 的实际机器人控制能力进行了测试。他让 Fable 5.2 与 OpenAI 的 GPT-6 Astra 分别控制实体机械臂，尝试绘制梵高的《星月夜》。

在 Anthropic 公布的内部 RoboDojo Sim 模拟机器人基准测试中，Fable 5.2 得分为 64.9%，GPT-6 Astra 得分为 29.8%。Anthropic 称，该测试评估了模型对模拟双臂机器人的控制能力。

不过，实际机械臂测试也显示出 Fable 5.2 在精细动作控制方面仍有不足。根据 Zhu 分享的实验记录，GPT-6 Astra 的绘画速度更快，而截至目前，只有 OpenAI 的模型成功让一枚多米诺骨牌竖直站立。其采用的方法是缓慢松开机械夹爪，让骨牌以夹爪为支点，借助重力完成旋转并最终竖立。

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