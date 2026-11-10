8 天从零搓出操作系统：Anthropic 最强 Claude Fable / Mythos 5.2 AI 模型登场

IT之家 11 月 10 日消息，Anthropic 昨日（11 月 9 日）官宣推出 Claude Fable 5.2 和 Claude Mythos 5.2，两款模型基于同一底层模型，前者面向普通用户并内置网络安全与生物安全防护，后者则面向通过审核的网络安全和生命科学机构开放，用于高风险的专业应用。

定价方面，Claude Fable 5.2 每 100 万词元（Token）输入费用为 8 美元（IT之家注：现汇率约合 53.4 元人民币），每 100 万词元（Token）输出费用为 40 美元（现汇率约合 267.2 元人民币）。作为对比，Claude Fable 5.1 的每 100 万词元输入 / 输出价格分别为 10 美元（现汇率约合 66.8 元人民币）和 50 美元（现汇率约合 334 元人民币）。

生成速度方面，官方表示相比 Claude Fable 5.1，最新 Claude Fable 5.2 模型生成速度最高提升 30%，而且在可选“快速模式”下，生成速度最高再提升至 2.5 倍，但价格相应更高。

在预发布测试中，Fable 5.2 完成了多项引人注目的任务：设计出三款可实际运行的电子设备，包括语音助手中枢、USB 会议音箱和手持虚拟宠物；协调逾 1,000 个子智能体，在 8 天内从零构建出可在笔记本电脑启动的原型操作系统；并以约 1,000 个代理在 30 小时内完成费马大定理的 Lean 形式化证明，远快于此前 11 天的纪录。

科学研究也被列为重点。Anthropic 表示，Fable 5.2 解决了两个与黑洞物理及全息对偶相关的开放问题；Mythos 5.2 则提出预测腺相关病毒衣壳整体结构的新方法，在测试中对 34 个衣壳成功建模 28 个，可能为基因治疗研发提速。

安全方面，Anthropic 称新模型在多数对齐测试中表现不劣于甚至优于前代，沙箱逃逸尝试显著下降；Fable 5.2 仍会拦截渗透测试、漏洞利用生成及多数生物研究任务，并加强反蒸馏保护，称可将被蒸馏获取的数据减少 90% 至 99%。不过，公司也承认，随着模型能力增强，现有评估仍难以完全预测真实环境中的风险。

目前，Fable 5.2 已在 AWS、Google Cloud 和 Microsoft Azure 等平台开放；Mythos 5.2 则需通过 Cyber 或 Life Sciences 验证计划申请使用。