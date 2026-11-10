全球最强 AI 模型：Claude Fable 5.2 登场，编程超 GPT-6 Astra、登顶多项基准

IT之家 11 月 10 日消息，Anthropic 今天（11 月 10 日）发布 Claude Fable 5.2 与 Claude Mythos 5.2 两款前沿 AI 模型。官方称，新模型在编码、推理、科学研究、网络安全及机器人等领域均有显著提升，同时输出速度最高提高 30%，成本下降 20%。

根据官方披露的跑分数据，在面向“智能体编码”的 FrontierCode 2.0 基准测试中，Claude Fable 5.2 取得 49.1% 的成绩，超过 OpenAI 的 GPT-6 Astra（42.8%）、Google 的 Gemini 4 Carbon（41.1%）以及 Anthropic 自家的 Opus 5.5（45.5%）。

在“Humanity's Last Exam”多学科推理测试中，Fable 5.2 也以 74.2% 领先 GPT-6 Astra 的 57.2%。

Anthropic 展示了 Fable 5.2 的长程协作能力：该模型协调超过 1,000 个 AI 智能体，历时 8 天从零构建出一个可启动的操作系统，其中包含设备驱动、文件存储、窗口系统和安装程序。

在科学视觉推理基准测试 VIALS-AA 中，Claude Fable 5.2 工具调用次数更多，这与 OpenAI 模型随着智能提升而减少工具调用次数的情况截然不同。IT之家附上相关视频如下：

Claude Fable 5.2（最高配置，with fallback）在 VIALS-AA 上的得分为 67%，高于 Gemini 4 Carbon（high）的 64% 和 GPT-6 Astra（max）的 63%。

在 AA-3D 基准（衡量 AI 模型构建交互式 3D 体验能力）上，Claude Fable 5.2（Max）模型的 Elo 得分为 1,271 分，比 Claude Sonnet 5.5 (1,204) 和 Claude Opus 5.5 (1,202) 高出 67 分。其 95% 置信区间（1,246 至 1,297）与其他任何模型均不重叠，因此其领先优势超出了误差范围。

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