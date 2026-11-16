影院成 BLG《英雄联盟》S16 夺冠隐藏赢家，凌晨三点难挡玩家热情

IT之家 11 月 16 日消息，在昨日早间结束的《英雄联盟》2026 全球总决赛（S16）冠亚军决赛中，来自中国 LPL 赛区的 BLG 战队以 3:1 的比分力克韩国 LCK 赛区的 GEN 战队，连斩四支韩国战队，勇夺《英雄联盟》S16 冠军。这也是中国战队时隔五年再度夺得英雄联盟全球总决赛冠军。

据澎湃新闻今日报道，如果说B站和赞助商分享的是线上流量与品牌溢价，那么全国上百家影院在 11 月 15 日凌晨也共享到电竞产业的线下场景红利。

决赛开始时间是美国东部时间的下午，换算到国内是凌晨三点。全国 300 多家影院开启赛事直播专场，票价 69 元起步，上海部分高规格影厅 79 元。北京、上海、广州、杭州、成都的大量场次开票即售罄，杭州有影城紧急加开 IMAX 厅，上海一家 466 座影厅开票几天便被抢空。

对影院而言，这原本是设备闲置、员工排班成本最低的非营业时段；通过拼团包场和赛事直播，一块平时在凌晨不可能产生收入的银幕，被填进愿意买票出门、和陌生人一起欢呼的年轻人。

报道提到，此次官方在全国范围内招募观赛影院，决赛观赛覆盖 110 余座城市、300 余家影院、2000 余场。

IT之家注意到，这并非偶然个例。2026 年 6 月，国家层面已出台政策鼓励影院开展多元化经营、丰富消费场景。今年 10 月，国家电影局再发通知推动电影与体育双向赋能，鼓励在电影院设置体育主题影厅，打造观赛“第二现场”，利用电影院空闲时段开展重大体育赛事直播。