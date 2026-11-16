华为 Mate X8 及全场景新品发布会定档 11 月 24 日，大折叠旗舰全方位焕新

IT之家 11 月 16 日消息，华为今日官宣，Mate X8 及全场景新品发布会定档 11 月 24 日 14:30。

华为董事、终端 BG CEO 何刚表示，作为华为大折叠旗舰，Mate X 系列 8 年 8 代一路走来，已经成为 2,000 万用户手里的主力大屏。Mate X8 在外观、屏幕、性能、影像… 会给大家带来全方位的焕新感。

华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东已经公开了 Mate X8 折叠屏手机的外观，他表示，新机在屏幕、拍照、性能等方面又有新的突破。

据博主 @RuryRen 透露，华为 Mate X8 大折叠手机将分普通版和典藏版，其中典藏版会支持睿影 Z10 模块相机。

据IT之家了解，华为睿影 Z10 模块相机代号“金刚”，集成红枫等多种传感器，支持与手机 SoC 协同，通过软硬芯 AI 协同 + 智能融合对焦，实现对焦快、准、稳；拥有独立光学防抖模块，与麒麟芯片协同，可实现旗舰级防抖体验。

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