开源盘古模型 openPangu-2.1-Pro 上线华为云，围绕 Agent 开发、AI 编码、推理优化方向能力升级

IT之家 11 月 15 日消息，华为云今日宣布，华为云 MaaS 模型即服务平台正式上线开源盘古模型 openPangu-2.1-Pro。

该模型围绕 Agent 开发、AI 编码和推理优化三大方向进行能力升级，在深度研究、鸿蒙系统操控、鸿蒙 App 开发、昇腾算子生成及推理链路优化等场景实现增强。

在 Agent 能力方面，openPangu-2.1-Pro 基于 10 万余条专项数据优化 Skills 触发、工具选择与调用能力，提升复杂任务规划和执行效果，在深度研究及鸿蒙系统操控等场景实现能力增强。

在代码能力方面，新模型重点面向鸿蒙 App 开发和昇腾算子生成进行优化适配。围绕鸿蒙 ArkTS 语言及相关开发任务，持续提升代码生成的准确性和应用可用性；针对昇腾算子开发流程进行专项优化，增强专业代码生成能力，为开发者降低开发门槛、提升研发效率提供支持。