开发者推出 WinPopBit 计划，让 AMD K8、英特尔奔腾 4 等老处理器也能运行微软 Win11

IT之家 11 月 16 日消息，虽然微软官方不支持老旧处理器，但第三方开发者正在通过 WinPopBit（IT之家注：原名 POP4.2）项目尝试让更多早期 AMD 和英特尔 CPU 运行 Windows 11。

据 Neowin 今日报道，WinPopBit 下一版本计划增加对 AMD K8 系列处理器以及英特尔奔腾 4、奔腾 D 部分型号的支持，支持 64 位版本的 Windows 10 和 Windows 11 23H2。

AMD K8 是 AMD 早期 64 位处理器架构，相关产品包括速龙 64 X2 等，涉及 Socket 754、Socket 940、Socket 939 和 AM2 等平台。这意味着，一些发布于 2003 年前后的 AMD 处理器也有望运行 Windows 11 23H2。

Intel 平台方面，WinPopBit 也计划增加针对 Prescott 架构 Pentium 4 和 Smithfield 架构 Pentium D 处理器的补丁，两者均涉及 LGA 775 平台。

需要注意的是，此次计划增加的补丁主要面向 Windows 11 23H2。此前 WinPopBit 已经提供绕过 SSE4.2 指令集要求的方案，适用于 Windows 11 24H2 及更新版本，包括最新的 26H2。

WinPopBit 旨在通过修改系统相关限制，让不符合微软官方处理器兼容性要求的老旧硬件运行 Windows。

微软从 Windows 11 24H2 开始要求处理器支持 SSE4.2 和 POPCNT 指令集，不具备这些指令集的处理器无法正常通过常规安装流程。

此前，开发者 Smu1zel 与 Bob Pony 合作测试了相关绕过方案，在一颗基于 AMD K10 架构、发布于 2008 年的 Phenom X4 9600 处理器上运行 Windows 11。

Neowin 提醒，该工具也存在硬件兼容性限制，例如部分 Nvidia nForce 芯片组可能出现卡死或冻结问题，英特尔酷睿 2 系列处理器则因缺少 SSE4a 支持而无法使用相关方案。

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