微软确认 Win11 23H2 已正式结束支持：企业版、教育版停止接收月度安全更新

IT之家 11 月 11 日消息，微软已正式结束对 Windows 11 23H2 企业版和教育版的更新支持，并于当地时间 11 月 10 日发布最后一份安全更新 KB5131087，此后将不再获得每月安全更新。

微软在 KB5131087 更新说明中确认，Windows 11 23H2 Enterprise 和 Education 已达到更新支持期限，2026 年 11 月安全更新是这两个版本的最后一次更新。停止支持后，相关设备将无法继续通过每月更新获得针对最新安全威胁的防护。

IT之家提醒，不同版本的支持周期并不相同。家庭版（Home）和专业版（Pro）此前已于 2025 年 11 月 11 日结束支持，而企业版（Enterprise）和教育版（Education）获得了更长的 36 个月服务周期。

此次发布的 KB5131087 对应系统版本号为 OS Build 22631.7711，除了安全修复，还包含此前可选预览更新中的部分改进。

具体而言，该更新修复了通过设置添加 Active Directory 发布的打印机时可能出现错误 87 的问题，改善 NTLM 安全机制，默认允许客户端为非匿名连接提供 NTLM 消息签名，以降低 NTLM 中继攻击风险。此外，还修复了通过 Microsoft Intune 配置受信任 RDP 发布者证书指纹策略失败的问题，并调整古巴 2026 至 2027 年夏令时规则。

PowerShell 方面，微软进一步收紧脚本签名和验证机制，引入更严格的编码检查。采用无效 UTF-8 编码的脚本可能无法通过签名验证，即使此前能够正常通过。微软建议相关用户使用带 BOM 的有效 UTF-8 编码重新保存脚本，并重新进行签名。

微软建议仍在运行 Windows 11 23H2 的用户升级至受支持的系统版本。根据微软生命周期页面，Windows 11 24H2、25H2、26H1 和 26H2 均有各自的更新支持周期。

其中，24H2 企业版和教育版支持至 2027 年 10 月，25H2 企业版和教育版支持至 2028 年 10 月，26H2 企业版和教育版则支持至 2029 年 10 月。