微软发布 Win11 多预览版：改进 Windows Hello 登录体验

IT之家 11 月 7 日消息，微软当地时间 11 月 6 日发布博文，邀请 Beta 和 Experimental 频道的 Windows Insider 项目成员，测试适用于 Windows 11 的预览版更新。

Beta 频道（26H2）：Build 26320.9876；

Experimental 频道：Build 26340.9882；

Beta 频道（26H1）：Build 28020.3445；

Experimental 频道（26H1）：Build 28120.3454；

Experimental（Future Platforms）频道：Build 29704.1000。

IT之家附 Windows 11 改进进展如下：

1、Windows Hello 登录体验改进：

Experimental 频道带来 Windows Hello 登录改进，使登录和解锁行为更加一致，并提供更清晰的引导。

用户无需等待面部或指纹识别完成后再输入 PIN，可直接尝试任意最先可用的登录方式；不过在部分场景下，例如设备重启后，仍需先输入 PIN，之后生物识别将照常工作。

2、Experimental（Future Platforms）版本：

未来几周内，Experimental（Future Platforms）频道的 Insiders 将注意到，微软会在常规每周预览版本之间，额外每周发布一个新的构建版本。

这些中间版本仅为最新累积更新（LCU），不包含任何新功能或负载，主要用于测试后端飞行和更新服务。因此微软不会为这些更新发布每周发布说明或博文，而会在 Flight Hub 中追踪相关版本。

各版本细分

Win11 Beta Build 26320.9876

此次更新通过启用包（eKB）方式交付，升级后将升级至 Windows 11 26H2 版本，版本号升至 Build 26320。本次更新带来 Windows 搜索、实时字幕、游戏模式、Windows Hello、系统设置和文件资源管理器等多项改进。

Windows 搜索迎来基于 WinUI 3 构建的新体验，采用更简洁的界面设计，并优化搜索速度和资源效率。新版本支持直接在搜索结果中执行操作，用户可以通过 Windows 搜索开启深色模式、蓝牙，调整屏幕亮度、静音设备以及排列窗口。此外，搜索功能还将改进对拼写错误和同义词的识别能力。微软表示，这些改进将在未来几周内继续调整。该功能初期仅支持英语。

实时字幕功能也进行了调整。此前，实时字幕主要转录系统音频，用户可以选择额外加入麦克风声音。更新后，用户可以分别选择系统音频、麦克风音频，或者同时转录两者，从而根据实际场景控制字幕来源。

游戏方面，Xbox 模式下的 Gaming Task View 导航栏将加入快速设置入口，用户无需退出 Xbox 模式，即可访问与 Windows 任务栏相同的完整快速设置功能。

登录体验方面，Web 登录功能现已支持 Microsoft Entra 混合加入设备。此前，该功能仅支持 Microsoft Entra 加入设备。用户可以在 Windows 锁屏界面使用 FIDO2 安全密钥、手机通行密钥或临时访问通行证（TAP）等无密码凭据登录。登录后，Windows 会获取 Kerberos 票据，确保用户仍可访问本地文件共享和内部网站。

Windows Hello 面部识别新增屏幕亮度自动调整功能。在光线较暗的环境中，系统可以暂时提高屏幕亮度，帮助用户完成面部识别登录。用户可以前往“设置”>“账户”>“登录选项”>“面部识别（Windows Hello）”，开启“面部识别期间自动调整屏幕亮度”选项。

输入体验方面，微软正在更新粘滞键和筛选键的启用提示对话框，用户可以直接在对话框中选择不再显示相关提示，减少不必要的操作打扰。

系统设置方面，Windows 11 现在可以显示 Microsoft 365 家庭订阅中各成员共享云存储空间的使用情况。用户可以在“设置”>“账户”>“云存储”中查看相关信息。目前，微软尚未提供各家庭成员的详细使用量拆分。

这项功能的开放时间与订阅购买日期有关：2026 年 10 月 8 日之后购买的订阅可以查看相关信息；此前购买的订阅，需要等到 2027 年 5 月 2 日或之后的首次续订后才能使用该视图。

文件资源管理器方面，地址栏现在支持使用 ~ 快速访问用户个人资料文件夹及其子目录，例如输入 ~\AppData 即可直接导航至对应位置。

Experimental Preview Build 26340.9882

该版本基于 Windows 11 26H2 版本，通过启用包（eKB）方式交付。本次更新主要改进 Windows Hello 登录体验、实时字幕、讲述人盲文数学公式支持及账户设置，同时修复和跟进部分已知问题。

Windows Hello 登录体验迎来调整。更新后，用户无需等待面部识别或指纹识别完成，即可直接输入 PIN 码登录或解锁设备，系统会优先采用最先成功的验证方式。不过，在重启后的某些特定场景下，用户仍需要先输入 PIN 码，之后即可正常使用生物识别方式。

微软还为 Windows Hello 增加了面向 IT 管理员的登录日志。管理员可以在事件查看器的“Windows 日志”>“安全”中查看相关记录，其中事件 ID 4628 用于记录用户配置的 Windows Hello 验证方式及实际使用的登录方式，包括 PIN、面部识别、指纹识别或未使用 Windows Hello 的情况；事件 ID 4629 则用于记录 Windows Hello 登录失败的尝试。这两类事件均使用现有的 Audit Logon 审核策略。

此外，在“应用程序和服务日志”>“Microsoft”>“Windows”>“HelloForBusiness”>“Operational”路径下，事件 ID 5010 和 7010 可以记录每次 Windows Hello 登录及解锁操作，以及对应的执行结果，方便管理员排查身份验证问题。

实时字幕功能也进行了调整。此前，该功能主要转录系统音频，用户可以选择额外加入麦克风声音。现在，用户可以在实时字幕设置中分别选择系统音频、麦克风音频，或者同时转录两者。例如，在面对面交流时，可以只采集麦克风声音，避免系统播放的音频干扰字幕；在观看视频或参加线上会议时，则可以选择转录电脑播放的声音。

讲述人（Narrator）新增盲文显示设备上的数学公式支持。此前，Windows 讲述人已经具备数学公式朗读和导航能力，此次更新进一步将相关体验扩展至可刷新盲文显示器。

当讲述人在 Microsoft Word、PowerPoint、Edge 或 Google Chrome 中读取受支持的数学公式时，相关数学内容也会显示在已连接的盲文设备上，用户可以通过触觉浏览公式，同时收听讲述人的语音朗读。

用户还可以独立选择数学公式的盲文输出格式，而不必更改默认盲文输出表。目前支持 Nemeth（默认）、UEB、CMU、越南语、瑞典语、LaTeX 和 ASCIIMath 等格式，并可以在 Narrator Math 设置中调整朗读语言、语音行为及导航偏好。

Windows 设置也进行了调整，用户现在可以更方便地查看 Microsoft 账户所提供的权益和服务，相关入口集成在系统设置中。

输入体验方面，微软正在更新粘滞键和筛选键的启用提示对话框。用户可以直接在对话框中选择不再显示相关提示，避免反复出现的弹窗打断操作。

微软同时确认，正在调查部分 Windows Insider 用户反馈的任务管理器 CPU 速度显示问题。部分用户发现，在安装近期预览版更新后，任务管理器中的 CPU 速度不再自动更新。

Beta (26H1) Preview Build 28020.3445

本次更新主要带来 Windows 搜索、放大镜和文件资源管理器三方面的改进。

Windows 搜索迎来基于 WinUI 3 构建的新体验，采用更加简洁的界面设计，并优化搜索速度和资源效率。新版本支持直接在搜索结果中执行操作，用户可以通过 Windows 搜索开启深色模式、蓝牙，调整屏幕亮度、静音设备以及排列窗口。

此外，Windows 搜索还改进了对拼写错误和同义词的识别能力，微软将在未来几周内继续调整相关功能。目前，这项新体验初期仅支持英语。

放大镜功能迎来多项升级。首先，新版本支持为每台显示器分别设置独立的缩放比例。此前，放大镜在多显示器环境下使用统一的放大视图，调整一台显示器的缩放比例可能影响其他显示器。更新后，每台显示器都可以独立设置缩放级别，例如将主显示器设置为 300%，同时让另一台显示器保持 150%。

该功能要求用户在“设置”>“系统”>“显示”中将多台显示器设置为“扩展”模式，而不是“复制”模式。用户可以将鼠标指针移动到目标显示器，按下 Win + 加号或 Win + 减号调整缩放比例，也可以按住 Ctrl + Alt 并滚动鼠标滚轮。此外，还可以在“设置”>“辅助功能”>“放大镜”中直接设置各显示器的缩放百分比，或将放大镜工具栏拖动到目标显示器进行调整。

每台显示器独立缩放功能默认开启。如果用户更习惯此前所有显示器共享同一放大视图的方式，也可以在放大镜工具栏或辅助功能设置中关闭该功能。

放大镜还新增视图锁定功能。当用户在不同显示器之间移动鼠标时，放大视图通常会跟随指针移动，有时会导致用户无法持续查看正在参考的内容。

现在，用户可以将鼠标指针移动到需要锁定的显示器，按下 Ctrl + Win + K，即可固定该显示器当前的放大视图。锁定期间，屏幕内容仍然保持实时更新和交互能力，用户可以继续查看、点击或复制其中的内容。再次按下相同快捷键即可解除锁定，也可以按 Win + Esc 一次性解除所有锁定。

用户还可以在“设置”>“辅助功能”>“放大镜”中，将视图锁定快捷键修改为 Ctrl + Alt + P。

此外，放大镜新增对比度主题开关，帮助用户降低屏幕眩光。用户可以直接在放大镜工具栏中开启该功能，并在辅助功能设置中选择所需的对比度主题。默认采用深色主题。

与传统颜色反转功能不同，新对比度主题只会调整界面颜色，不会改变照片、视频和图表的原始颜色。原有颜色反转功能仍然保留，用户可以根据需要选择使用。

文件资源管理器方面，微软进一步改进预览窗格功能。现在，从互联网下载的 PDF 文件以及非 HTML 文件，可以在文件资源管理器的预览窗格中自动显示预览内容。

Experimental (26H1) Preview Build 28120.3454

本次更新主要带来 Windows Hello 面部识别和安全密钥登录体验方面的改进。

Windows Hello 面部识别新增屏幕亮度自动调整功能。在光线较暗的环境中，系统可以暂时提高屏幕亮度，帮助用户完成面部识别登录。

用户可以前往“设置”>“账户”>“登录选项”>“面部识别（Windows Hello）”，开启“面部识别期间自动调整屏幕亮度”选项。开启后，Windows Hello 会在识别过程中根据环境光线临时调高屏幕亮度。

安全密钥登录体验也进行了调整。微软更新了安全密钥 PIN 码输入界面，移除了原有的“其他用户”图标，使登录界面更加简洁。

Experimental (Future Platforms) Preview Build 29704.1000

本次更新重点改进传统桌面应用的隐私权限管理，允许用户分别控制不同应用对摄像头、麦克风和位置的访问权限，同时修复 Windows Update 和音频播放方面的问题。

此次更新最大的变化是，Windows 11 开始支持针对传统桌面应用（Win32 应用）单独管理摄像头、麦克风和位置权限。

此前，传统桌面应用对这些资源的访问主要通过设备级统一设置进行管理，用户难以针对不同应用分别设置权限。更新后，用户可以查看各个桌面应用的权限状态，并根据实际需要单独允许或拒绝访问。

用户可以前往“设置”>“隐私和安全性”，分别进入“摄像头”“麦克风”或“位置”页面，查看和管理各个桌面应用的访问权限。

对于此前尚未访问过相关资源的应用，Windows 会在其首次请求访问时向用户显示权限提示。此前已经授予权限的应用将继续保留访问权限，已经被拒绝访问的应用也不会自动获得权限。微软强调，此次更新不会重置现有设置，用户无需进行额外操作。

企业管理方面，现有企业策略仍将按照原有设计正常运行，微软表示正在探索进一步的管理能力。

微软同时提醒，部分桌面应用可能无法以用户熟悉的名称显示。例如，依赖共享系统组件、由浏览器承载的应用体验或类似技术的程序，可能会以其他名称出现在权限列表中。

如果 Windows 无法验证应用的发布者信息，部分应用还可能被标记为“未签名”（Unsigned）。微软建议，用户仅向自己认识且信任的应用授予相关权限。

Windows Update 方面，微软修复了部分 Insider 用户升级至最新预览版本时遇到的错误。此前，部分设备在升级过程中会出现错误代码 0x80070057 - 0x20003，并提示安装程序在 SAFE_OS 阶段执行 INSTALL_UPDATES 操作时失败。

音频方面，微软修复了部分 AMD 显卡设备在安装近期预览版更新后，通过 HDMI 和 DisplayPort 输出音频可能无法正常播放的问题。