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微软发布 Win11 多预览版：改进 Windows Hello 登录体验

2026/11/7 2:11:37 来源：IT之家 作者：小泵 责编：小泵
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖软媒新友2010825AcheronLaLaChicken 的线索投递！

IT之家 11 月 7 日消息，微软当地时间 11 月 6 日发布博文，邀请 Beta 和 Experimental 频道的 Windows Insider 项目成员，测试适用于 Windows 11 的预览版更新。

  • Beta 频道（26H2）：Build 26320.9876；

  • Experimental 频道：Build 26340.9882；

  • Beta 频道（26H1）：Build 28020.3445；

  • Experimental 频道（26H1）：Build 28120.3454；

  • Experimental（Future Platforms）频道：Build 29704.1000。

IT之家附 Windows 11 改进进展如下：

1、Windows Hello 登录体验改进：

Experimental 频道带来 Windows Hello 登录改进，使登录和解锁行为更加一致，并提供更清晰的引导。

用户无需等待面部或指纹识别完成后再输入 PIN，可直接尝试任意最先可用的登录方式；不过在部分场景下，例如设备重启后，仍需先输入 PIN，之后生物识别将照常工作。

Windows Hello 支持面部、指纹或 PIN 优先登录

2、Experimental（Future Platforms）版本：

未来几周内，Experimental（Future Platforms）频道的 Insiders 将注意到，微软会在常规每周预览版本之间，额外每周发布一个新的构建版本。

这些中间版本仅为最新累积更新（LCU），不包含任何新功能或负载，主要用于测试后端飞行和更新服务。因此微软不会为这些更新发布每周发布说明或博文，而会在 Flight Hub 中追踪相关版本。

各版本细分

Win11 Beta Build 26320.9876

此次更新通过启用包（eKB）方式交付，升级后将升级至 Windows 11 26H2 版本，版本号升至 Build 26320。本次更新带来 Windows 搜索、实时字幕、游戏模式、Windows Hello、系统设置和文件资源管理器等多项改进。

Windows 搜索迎来基于 WinUI 3 构建的新体验，采用更简洁的界面设计，并优化搜索速度和资源效率。新版本支持直接在搜索结果中执行操作，用户可以通过 Windows 搜索开启深色模式、蓝牙，调整屏幕亮度、静音设备以及排列窗口。此外，搜索功能还将改进对拼写错误和同义词的识别能力。微软表示，这些改进将在未来几周内继续调整。该功能初期仅支持英语。

实时字幕功能也进行了调整。此前，实时字幕主要转录系统音频，用户可以选择额外加入麦克风声音。更新后，用户可以分别选择系统音频、麦克风音频，或者同时转录两者，从而根据实际场景控制字幕来源。

游戏方面，Xbox 模式下的 Gaming Task View 导航栏将加入快速设置入口，用户无需退出 Xbox 模式，即可访问与 Windows 任务栏相同的完整快速设置功能。

登录体验方面，Web 登录功能现已支持 Microsoft Entra 混合加入设备。此前，该功能仅支持 Microsoft Entra 加入设备。用户可以在 Windows 锁屏界面使用 FIDO2 安全密钥、手机通行密钥或临时访问通行证（TAP）等无密码凭据登录。登录后，Windows 会获取 Kerberos 票据，确保用户仍可访问本地文件共享和内部网站。

Windows Hello 面部识别新增屏幕亮度自动调整功能。在光线较暗的环境中，系统可以暂时提高屏幕亮度，帮助用户完成面部识别登录。用户可以前往“设置”>“账户”>“登录选项”>“面部识别（Windows Hello）”，开启“面部识别期间自动调整屏幕亮度”选项。

输入体验方面，微软正在更新粘滞键和筛选键的启用提示对话框，用户可以直接在对话框中选择不再显示相关提示，减少不必要的操作打扰。

系统设置方面，Windows 11 现在可以显示 Microsoft 365 家庭订阅中各成员共享云存储空间的使用情况。用户可以在“设置”>“账户”>“云存储”中查看相关信息。目前，微软尚未提供各家庭成员的详细使用量拆分。

这项功能的开放时间与订阅购买日期有关：2026 年 10 月 8 日之后购买的订阅可以查看相关信息；此前购买的订阅，需要等到 2027 年 5 月 2 日或之后的首次续订后才能使用该视图。

文件资源管理器方面，地址栏现在支持使用 ~ 快速访问用户个人资料文件夹及其子目录，例如输入 ~\AppData 即可直接导航至对应位置。

Experimental Preview Build 26340.9882

该版本基于 Windows 11 26H2 版本，通过启用包（eKB）方式交付。本次更新主要改进 Windows Hello 登录体验、实时字幕、讲述人盲文数学公式支持及账户设置，同时修复和跟进部分已知问题。

Windows Hello 登录体验迎来调整。更新后，用户无需等待面部识别或指纹识别完成，即可直接输入 PIN 码登录或解锁设备，系统会优先采用最先成功的验证方式。不过，在重启后的某些特定场景下，用户仍需要先输入 PIN 码，之后即可正常使用生物识别方式。

微软还为 Windows Hello 增加了面向 IT 管理员的登录日志。管理员可以在事件查看器的“Windows 日志”>“安全”中查看相关记录，其中事件 ID 4628 用于记录用户配置的 Windows Hello 验证方式及实际使用的登录方式，包括 PIN、面部识别、指纹识别或未使用 Windows Hello 的情况；事件 ID 4629 则用于记录 Windows Hello 登录失败的尝试。这两类事件均使用现有的 Audit Logon 审核策略。

此外，在“应用程序和服务日志”>“Microsoft”>“Windows”>“HelloForBusiness”>“Operational”路径下，事件 ID 5010 和 7010 可以记录每次 Windows Hello 登录及解锁操作，以及对应的执行结果，方便管理员排查身份验证问题。

实时字幕功能也进行了调整。此前，该功能主要转录系统音频，用户可以选择额外加入麦克风声音。现在，用户可以在实时字幕设置中分别选择系统音频、麦克风音频，或者同时转录两者。例如，在面对面交流时，可以只采集麦克风声音，避免系统播放的音频干扰字幕；在观看视频或参加线上会议时，则可以选择转录电脑播放的声音。

讲述人（Narrator）新增盲文显示设备上的数学公式支持。此前，Windows 讲述人已经具备数学公式朗读和导航能力，此次更新进一步将相关体验扩展至可刷新盲文显示器。

当讲述人在 Microsoft Word、PowerPoint、Edge 或 Google Chrome 中读取受支持的数学公式时，相关数学内容也会显示在已连接的盲文设备上，用户可以通过触觉浏览公式，同时收听讲述人的语音朗读。

用户还可以独立选择数学公式的盲文输出格式，而不必更改默认盲文输出表。目前支持 Nemeth（默认）、UEB、CMU、越南语、瑞典语、LaTeX 和 ASCIIMath 等格式，并可以在 Narrator Math 设置中调整朗读语言、语音行为及导航偏好。

Windows 设置也进行了调整，用户现在可以更方便地查看 Microsoft 账户所提供的权益和服务，相关入口集成在系统设置中。

输入体验方面，微软正在更新粘滞键和筛选键的启用提示对话框。用户可以直接在对话框中选择不再显示相关提示，避免反复出现的弹窗打断操作。

微软同时确认，正在调查部分 Windows Insider 用户反馈的任务管理器 CPU 速度显示问题。部分用户发现，在安装近期预览版更新后，任务管理器中的 CPU 速度不再自动更新。

Beta (26H1) Preview Build 28020.3445

本次更新主要带来 Windows 搜索、放大镜和文件资源管理器三方面的改进。

Windows 搜索迎来基于 WinUI 3 构建的新体验，采用更加简洁的界面设计，并优化搜索速度和资源效率。新版本支持直接在搜索结果中执行操作，用户可以通过 Windows 搜索开启深色模式、蓝牙，调整屏幕亮度、静音设备以及排列窗口。

此外，Windows 搜索还改进了对拼写错误和同义词的识别能力，微软将在未来几周内继续调整相关功能。目前，这项新体验初期仅支持英语。

放大镜功能迎来多项升级。首先，新版本支持为每台显示器分别设置独立的缩放比例。此前，放大镜在多显示器环境下使用统一的放大视图，调整一台显示器的缩放比例可能影响其他显示器。更新后，每台显示器都可以独立设置缩放级别，例如将主显示器设置为 300%，同时让另一台显示器保持 150%。

该功能要求用户在“设置”>“系统”>“显示”中将多台显示器设置为“扩展”模式，而不是“复制”模式。用户可以将鼠标指针移动到目标显示器，按下 Win + 加号或 Win + 减号调整缩放比例，也可以按住 Ctrl + Alt 并滚动鼠标滚轮。此外，还可以在“设置”>“辅助功能”>“放大镜”中直接设置各显示器的缩放百分比，或将放大镜工具栏拖动到目标显示器进行调整。

每台显示器独立缩放功能默认开启。如果用户更习惯此前所有显示器共享同一放大视图的方式，也可以在放大镜工具栏或辅助功能设置中关闭该功能。

放大镜还新增视图锁定功能。当用户在不同显示器之间移动鼠标时，放大视图通常会跟随指针移动，有时会导致用户无法持续查看正在参考的内容。

现在，用户可以将鼠标指针移动到需要锁定的显示器，按下 Ctrl + Win + K，即可固定该显示器当前的放大视图。锁定期间，屏幕内容仍然保持实时更新和交互能力，用户可以继续查看、点击或复制其中的内容。再次按下相同快捷键即可解除锁定，也可以按 Win + Esc 一次性解除所有锁定。

用户还可以在“设置”>“辅助功能”>“放大镜”中，将视图锁定快捷键修改为 Ctrl + Alt + P。

此外，放大镜新增对比度主题开关，帮助用户降低屏幕眩光。用户可以直接在放大镜工具栏中开启该功能，并在辅助功能设置中选择所需的对比度主题。默认采用深色主题。

与传统颜色反转功能不同，新对比度主题只会调整界面颜色，不会改变照片、视频和图表的原始颜色。原有颜色反转功能仍然保留，用户可以根据需要选择使用。

文件资源管理器方面，微软进一步改进预览窗格功能。现在，从互联网下载的 PDF 文件以及非 HTML 文件，可以在文件资源管理器的预览窗格中自动显示预览内容。

Experimental (26H1) Preview Build 28120.3454

本次更新主要带来 Windows Hello 面部识别和安全密钥登录体验方面的改进。

Windows Hello 面部识别新增屏幕亮度自动调整功能。在光线较暗的环境中，系统可以暂时提高屏幕亮度，帮助用户完成面部识别登录。

用户可以前往“设置”>“账户”>“登录选项”>“面部识别（Windows Hello）”，开启“面部识别期间自动调整屏幕亮度”选项。开启后，Windows Hello 会在识别过程中根据环境光线临时调高屏幕亮度。

安全密钥登录体验也进行了调整。微软更新了安全密钥 PIN 码输入界面，移除了原有的“其他用户”图标，使登录界面更加简洁。

Experimental (Future Platforms) Preview Build 29704.1000

本次更新重点改进传统桌面应用的隐私权限管理，允许用户分别控制不同应用对摄像头、麦克风和位置的访问权限，同时修复 Windows Update 和音频播放方面的问题。

此次更新最大的变化是，Windows 11 开始支持针对传统桌面应用（Win32 应用）单独管理摄像头、麦克风和位置权限。

此前，传统桌面应用对这些资源的访问主要通过设备级统一设置进行管理，用户难以针对不同应用分别设置权限。更新后，用户可以查看各个桌面应用的权限状态，并根据实际需要单独允许或拒绝访问。

用户可以前往“设置”>“隐私和安全性”，分别进入“摄像头”“麦克风”或“位置”页面，查看和管理各个桌面应用的访问权限。

对于此前尚未访问过相关资源的应用，Windows 会在其首次请求访问时向用户显示权限提示。此前已经授予权限的应用将继续保留访问权限，已经被拒绝访问的应用也不会自动获得权限。微软强调，此次更新不会重置现有设置，用户无需进行额外操作。

企业管理方面，现有企业策略仍将按照原有设计正常运行，微软表示正在探索进一步的管理能力。

微软同时提醒，部分桌面应用可能无法以用户熟悉的名称显示。例如，依赖共享系统组件、由浏览器承载的应用体验或类似技术的程序，可能会以其他名称出现在权限列表中。

如果 Windows 无法验证应用的发布者信息，部分应用还可能被标记为“未签名”（Unsigned）。微软建议，用户仅向自己认识且信任的应用授予相关权限。

Windows Update 方面，微软修复了部分 Insider 用户升级至最新预览版本时遇到的错误。此前，部分设备在升级过程中会出现错误代码 0x80070057 - 0x20003，并提示安装程序在 SAFE_OS 阶段执行 INSTALL_UPDATES 操作时失败。

音频方面，微软修复了部分 AMD 显卡设备在安装近期预览版更新后，通过 HDMI 和 DisplayPort 输出音频可能无法正常播放的问题。

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关键词：微软Windows 11Win11

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