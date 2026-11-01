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华为小艺 Work 率先上线 openPangu-2.1-Pro 模型，主打“鸿蒙任务增强”

2026/11/5 0:39:40 来源：IT之家 作者：归泷 责编：归泷
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感谢IT之家网友 清川文和 的线索投递！

IT之家 11 月 5 日消息，华为云 11 月 1 日发布公告，MaaS 模型即服务平台将于 2026 年 11 月 6 日停止销售 openPangu-2.0-Flash 和 openPangu-2.0-Pro 两款模型服务，并于 11 月 30 日 00:00 正式下线。不过华为官方表示，openPangu 系列新版本模型已在规划中，后续将逐步推出上线

IT之家实测发现，小艺 Work 率先上线了 openPangu-2.1-Pro 模型，主打“鸿蒙任务增强”。

华为官方暂未公布该模型的具体能力，同时 openPangu-2.1-Pro 模型的具体参数规格（参数量、激活量、上下文、训练数据等）也尚无公开资料。这说明 2.1-Pro 是非常新且尚未对外公开发布的型号，目前仅在小艺 Work 中提供支持。

需要注意的是，小艺 Work 目前仍为 Beta 版，且需要付费使用（首次使用 31 天限时免费享 1000 AI 点），体验包连续包月优惠价 49 元、标准包连续包月价格 199 元，支持市场调研、文档处理、PPT 制作、数据分析、内容创作、代码开发等。

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关键词：openPangu2.1Pro小艺 Work华为

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