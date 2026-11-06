华为小艺独立 App 上线鸿蒙电脑 AppGallery，小艺 Work 正式版同步推出

IT之家 11 月 6 日消息，今日有用户发现，华为小艺独立 App 于 11 月 6 日正式上线鸿蒙电脑应用商店 AppGallery，版本号 11.7.9.300，同步推出小艺 Work 正式版。

此前小艺以系统级智能体形式集成于鸿蒙电脑，此次独立 App 意味着其从系统内置能力转为可独立更新、独立迭代的应用形态。

小艺 Work 功能于 2026 年 9 月开启内测，定位为 AI 工作助理，可接收用户目标后自主拆解任务、安排步骤、调用工具并推进执行。

正式版在鸿蒙电脑端支持一句话交办数据分析、PPT 写作、周报总结等任务，直接生成 Word、PPT、Excel 等可用文档。

官方信息显示，小艺 Work 汇聚 200 余位领域专家及专家团，通过连接器打通钉钉、飞书等常用办公工具。其执行环境支持云电脑与本地电脑，用户离开电脑后可通过鸿蒙手机远程下发任务并查看进度。

本次更新还覆盖手机与平板端的三项功能调整。小艺深度解题新增作文本功能，支持 AI 润色作文并一键收藏；错题本中的“举一反三练”扩展至多学科；作业批改的识别能力同步优化，官方称带图题型的批改准确率有所提升。

另外，小艺翻译首页完成改版，新增字幕翻译，拍照翻译支持变焦操作，文本翻译的语音输入可自动识别 21 个语种，无需手动切换。小艺时光机新增对华为 AI 眼镜的支持，可记录眼镜拍摄的瞬间。

IT之家注：小艺 Work 采用会员制，权益包含 AI 点数（AI 点数是该服务中用于计量任务消耗的虚拟额度，不同复杂度的任务消耗量不同）。鸿蒙电脑用户可在 AppGallery 中获取小艺独立 App，手机与平板用户则通过系统内置的小艺入口接收本次功能更新。

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