微软 Win11 被曝 SignDrop 零日漏洞：普通用户可提权至 SYSTEM，目前尚无专用修复补丁

IT之家 11 月 16 日消息，据 Wccftech 今日报道，Windows 11 出现了一个名为 SignDrop 的零日漏洞，攻击者可能利用微软此前专门引入的一项安全防护机制，将普通用户权限提升至系统最高权限 SYSTEM。

该漏洞涉及 Windows 通用日志文件系统（CLFS）驱动程序，安全研究人员已公开概念验证（PoC）代码，微软目前正在调查此事，尚未发布专门修复补丁。

安全研究人员 Abdelhamid Naceri（网名 Nightmare Eclipse、MSNightmare）于 11 月 10 日在 GitHub 发布 SignDrop 漏洞利用代码。该漏洞利用的关键在于微软于 2025 年 10 月引入的 CLFS 日志文件身份验证机制，原本用于防止攻击者利用经过篡改的日志文件攻击 Windows 系统。

SignDrop 的攻击链涉及 CLFS、Windows Defender 和 Windows 文件权限。具体而言，攻击者首先利用普通用户权限创建经过特殊构造的 CLFS 日志文件，并在其中指定相关容器文件路径。随后，攻击者诱使以 SYSTEM 权限运行的 Windows Defender 打开该日志文件。

由于 CLFS 在创建配套身份验证文件（ .cnpf ）时存在逻辑问题，相关文件可能在 Defender 的高权限上下文中创建，同时继承攻击者原始文件的访问权限。攻击者由此有机会控制这个以 SYSTEM 权限创建的文件，最终将普通用户权限提升至 SYSTEM。

据安全媒体 BleepingComputer 报道，Naceri 还声称，这种方式可能绕过杀毒软件和终端检测与响应（EDR）产品的自我防护机制。不过，这一影响范围尚未得到充分独立验证。

目前，研究人员已在 Windows 11 26H2 及预览版、Windows Server 2025 Experimental 预览版上测试该漏洞。Naceri 估计，全球约 80% 的 Windows 可能受到影响，但这一比例尚未得到独立证实。

韩国网络安全公司 78researchlab 的研究人员也进行了独立测试，确认该漏洞利用代码能够运行。不过，该机构认为其执行稳定性不足，暂时难以用于实际攻击。

此外，The Hacker News 报道称，公开的攻击链需要 Windows Defender 保持启用状态，执行过程中还会触发异常的用户账户控制（UAC）提示，可能暴露攻击行为。

微软已向 SecurityWeek 确认正在调查相关漏洞，并表示 Microsoft Defender 能够检测和阻止利用尝试，同时提醒称，目前尚未发现该漏洞在真实攻击中被利用。

截至目前，SignDrop 尚未获得官方 CVE 编号，微软也没有发布专门的安全补丁。研究人员提醒，用户不应通过关闭 CLFS 身份验证机制来规避风险，因为这样可能重新暴露此前由该机制防范的日志文件内存破坏漏洞。