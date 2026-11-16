229 元小米智能 4G 摄像机 3 发布：中国电信联通双不限 4G 免费流量，500 万像素 3K 看护 + 双向实时语音

IT之家 11 月 16 日消息，小米智能 4G 摄像机 3 今日正式上架预约，将于后天 10:00 开始抢购，京东显示为 229 元。

这款摄像机主打无网室内智能看护能力，内置电信、联通双 SIM 卡，搭载免费 4G 流量且不限量不限速，无需额外充值、不依赖家中 Wi-Fi 网络即可直接联网使用，即使是乡村老家、偏远商铺、临时装修等没有有线宽带的场景也能稳定工作，同时支持智能切换运营商信号，避免单一运营商信号盲区导致设备离线。

影像配置方面，该机搭载 500 万像素高清镜头，支持 2880 × 1620 分辨率的 3K 级影像录制，搭配大进光量光学镜片，白天画面通透细腻，微光环境下也能保留丰富色彩细节。

夜视能力上，小米智能 4G 摄像机 3 配备增强红外夜视模组，支持 940nm 红外补光，夜间无可见光干扰也能清晰拍摄。

机身搭载双电机云台结构，支持水平 360° 旋转、垂直 109° 视角调整，可通过米家 App 远程操控转动方向，大幅减少监控盲区。

AI 能力方面，该机内置本地 AI 检测算法，共支持 5 种灵敏检测能力：人形检测与人形追踪、宝宝哭声检测、虚拟围栏区域入侵提醒、猫狗宠物检测，检测到异常情况会主动推送消息到手机，同时可适配独居老人看护、婴幼成长看护、宠物日常看护、室内安全看护等多种家用场景。

通讯体验上，小米智能 4G 摄像机 3 支持双向实时语音对讲，配备大直径 BOX 扬声器保证传声清晰，搭配智能降噪麦克风，最远支持 8 米拾音，全屋范围都可以顺畅远程通话。

录制存储方面，该机支持 AOR 全天超省录制模式：无事件触发时采用低帧率录制，避免重复静态画面占用存储空间；检测到异动事件时自动切换为高帧率丝滑录制，保证关键场景全程完整留存，可大幅降低 microSD 卡的存储压力。

此外，该机新增延时摄影功能，可将数小时的植物生长、日常变化浓缩为 15 秒的趣味短片，拍摄内容可存入专属相册，也支持下载分享。

生态与细节体验上，小米智能 4G 摄像机 3 支持小米澎湃智联，可与米家生态内其他智能设备联动，支持手机、平板多终端查看，也可共享给家庭多名成员共同管理，机身内置米家安全芯片，保障本地数据隐私安全，同时支持平放安装或墙面安装，适配桌面、墙面等不同摆放位置。

IT之家附详细参数如下：

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