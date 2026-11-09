499 → 389 元老人小孩更放心：小米智能摄像机视频通话版 2 京东新低，一键微信视频通话

小米智能摄像机视频通话版 2 现 9 月发售，定价 499 元。

今日京东 PLUS 直降至 388.8 元，支持一键微信视频通话 + 360° 旋转云台追踪录像：

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一乖自己给家中老人配的就是这款，支持一键微信视频通话 + 人体追踪录像 + 家人守护（指定时间段内，若无人出现，则会推送消息）。

该机配备 3.97 英寸 480x800 分辨率彩屏。具备大按键面积，按压感清晰，反应更灵敏，方便老人小孩操作。摄像机与手机、摄像机与摄像机之间均可双向视频通话，操作简单的同时，使用场景更丰富。

新品支持手势呼叫、一键呼叫、联动呼叫等 3 种呼叫方式，操作灵活且简单，便于家人使用与记忆，不同场景均可快速发起视频通话。新品在音质方面明显提升，内置双麦克风和大直径扬声器，智能降噪且传声响亮，老人易听清。

该机新增水平电子云台，支持 360° 水平视角、0°~30° 手动俯仰调节，可远程查看家中广阔范围，灵活掌握更多家人动态。摄像机清晰度升级至 800 万像素，分辨率高达 3840x2160，可拍摄 4K 超高清视频。

新品内置 1.5T 高算力芯片，运算能力较上一代提升 50%，能运行更复杂的 AI 算法，应对更准确、更智能和更丰富的场景检测。

该产品还支持小米澎湃智联，可畅联海量智能设备。与他人视频通话时，可一键调用摄像机实拍画面至屏幕。支持家人共享与管理设备，手机、平板电脑与小米电视等智能设备均可查看摄像机画面。

IT之家附产品参数：

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