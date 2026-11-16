华为星芒 OSTA O1 Pro 真机流出，消息称搭载麒麟 9030S 处理器

IT之家 11 月 16 日消息，华为星芒 OSTA O1 Pro 真机谍照已在互联网平台曝光。可以看到，该机外观与 Pura X View 相近，但摄像头少了一枚，同时背板部分改用纯色设计。

博主 @数码闲聊站 今日发文称，华为星芒 OSTA O1 Pro 真机已经流出，鉴定为真。他透露，新机配备了一块 6.39"1.5K LTPS 的 16:9.5 阔屏，搭载麒麟 9030S 处理器，顶配为 16GB+1TB 规格，采用双摄影像设计，定位是 AI 手机。

据IT之家此前报道，华为旗下全新品牌“OSTA 星芒手机”官方微博账号 11 月 12 日发布了其第一条内容，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东不久后转发了这条微博。

余承东表示：“欢迎“星”朋友！看到大家对 OSTA 星芒#的关注和期待，我们希望通过这个全新品牌，探索更多 AI 新可能！11 月 20 日发布会，我们接着聊！”

延伸阅读

OSTA 星芒是华为旗下的全新子品牌，英文名确定为 OSTA。11 月 20 日的发布会全称为“鸿蒙智行享界 V8 及星芒品牌发布会”，将于当日 14:30 举行，同场鸿蒙智行旗下的享界 V8 将正式上市，尚界 Z7T 星野套装也将同步展示。

星芒 O1 Pro 所搭载的麒麟 9030S，此前已应用于华为 Pura X View，后者同样采用 6.39 英寸屏幕并预装 HarmonyOS 7.0，于 2026 年 9 月 7 日发布、9 月 9 日正式开售。麒麟 9030 系列则源自 2025 年由 Mate 80 系列首发的麒麟 9030，其采用中芯 N+1 增强工艺与自研泰山 V3 架构。

O1 Pro 采用的 16:9.5 屏幕比例相比传统细长直板机更宽，横向显示空间更充足，其四边边框宽度约为 1.05mm，主打阔型屏幕形态。该系列另有一款常规直板机型 OSTA O1，采用四曲屏与大尺寸圆形 Deco，与 O1 Pro 的跑道形横向 Deco 形成形态区分。