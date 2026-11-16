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英伟达机器人学习工程师戴士钦宣布辞职：“黄仁勋离职让我格外失望”

2026/11/16 10:36:36 来源：IT之家 作者：潞源 责编：潞源
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IT之家 11 月 16 日消息，英伟达机器人学习工程师戴士钦（Darrell Dai）昨日发文，宣布将离开公司。

戴士钦表示，他眼中的黄仁勋不只是英伟达 CEO，他钦佩黄仁勋投资那些一下子看不到明确前景的未来技术在深度学习热潮到来之前黄仁勋就已投入 CUDA，并在人工智能成为所有人关注焦点之前布局 AI 领域。这些决策帮助英伟达建立如今支撑整个 AI 行业的基础设施。

在具身智能领域，他也看到了黄仁勋同样的远见：投资机器人技术、分享开源工具和项目，以及打造可将 AI 带入物理世界的计算平台。但对戴士钦来说，黄仁勋最珍贵的地方在于他一手建立的企业文化。

例如，黄仁勋会亲自阅读员工发来的 Top 5 邮件，关注他们的工作，并直接和他们交流。在一家如此庞大的公司里，这种联系非常重要。这种交流让每一位工程师都感觉到，自己的想法依然有机会被听见。正因如此，黄仁勋突然离职这件事让他格外失望。

IT之家注意到，戴士钦认为，他在一切事情都没有得到充足解释的情况下，就不得不面对黄仁勋离职的现实。虽然他对黄仁勋的钦佩，并不意味着他可以不受审视。但英伟达的未来方向、企业文化以及那些真正承担具体工作的人将受到怎样的影响，目前对他来说仍不清楚。

此外这名工程师表示，一家伟大的公司来自领导层、治理体系，以及那些将宏伟目标变为现实的人。员工的信任感和归属感，同样是其中不可或缺的一部分。黄仁勋的愿景，以及他塑造的工程师文化，是他当初希望留在英伟达的重要原因。如今黄仁勋离开让他决定自己在英伟达的职业篇章也该画上句号了

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关键词：英伟达戴士钦黄仁勋

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