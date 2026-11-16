英伟达机器人学习工程师戴士钦宣布辞职：“黄仁勋离职让我格外失望”

IT之家 11 月 16 日消息，英伟达机器人学习工程师戴士钦（Darrell Dai）昨日发文，宣布将离开公司。

戴士钦表示，他眼中的黄仁勋不只是英伟达 CEO，他钦佩黄仁勋投资那些一下子看不到明确前景的未来技术。在深度学习热潮到来之前，黄仁勋就已投入 CUDA，并在人工智能成为所有人关注焦点之前布局 AI 领域。这些决策帮助英伟达建立如今支撑整个 AI 行业的基础设施。

在具身智能领域，他也看到了黄仁勋同样的远见：投资机器人技术、分享开源工具和项目，以及打造可将 AI 带入物理世界的计算平台。但对戴士钦来说，黄仁勋最珍贵的地方在于他一手建立的企业文化。

例如，黄仁勋会亲自阅读员工发来的 Top 5 邮件，关注他们的工作，并直接和他们交流。在一家如此庞大的公司里，这种联系非常重要。这种交流让每一位工程师都感觉到，自己的想法依然有机会被听见。正因如此，黄仁勋突然离职这件事让他格外失望。

IT之家注意到，戴士钦认为，他在一切事情都没有得到充足解释的情况下，就不得不面对黄仁勋离职的现实。虽然他对黄仁勋的钦佩，并不意味着他可以不受审视。但英伟达的未来方向、企业文化以及那些真正承担具体工作的人将受到怎样的影响，目前对他来说仍不清楚。

此外这名工程师表示，一家伟大的公司来自领导层、治理体系，以及那些将宏伟目标变为现实的人。员工的信任感和归属感，同样是其中不可或缺的一部分。黄仁勋的愿景，以及他塑造的工程师文化，是他当初希望留在英伟达的重要原因。如今黄仁勋离开让他决定，自己在英伟达的职业篇章也该画上句号了。