科幻电影《沙丘》《沙丘 2》宣布 11 月 27 日、12 月 4 日起在中国内地重映

IT之家 11 月 16 日消息，科幻电影《沙丘 3》 将于 12 月 31 日在中国内地上映，是《沙丘》系列三部曲最终篇。

电影《沙丘 3》官方今日宣布，《沙丘》、《沙丘 2》迎来重映，两部系列前作将于 11 月 27 日、12 月 4 日起重返大银幕，更有电影《沙丘 3》精彩片段先睹为快。

官方介绍称，电影《沙丘》、《沙丘 2》将于 11 月 27 日、12 月 4 日起开启 IMAX 与 CINITY 制式重映，“沙丘月”系列活动正式拉开序幕，带来院线重映、专属物料、艺人问候、跨年仪式等。

《沙丘 3》将由丹尼斯・维伦纽瓦继续执导，提莫西・查拉梅、赞达亚、弗洛伦斯・皮尤、安雅・泰勒-乔伊、丽贝卡・弗格森、哈维尔・巴登、杰森・莫玛、乔什・布洛林回归出演，艾达・布鲁克、莫玛的儿子纳科亚-沃尔夫・莫玛新加盟，饰保罗和契妮的一对龙凤双胞胎甘尼玛 · 厄崔迪与雷托 · 厄崔迪二世，罗伯特・帕丁森也加盟出演反派，或为“变脸者”斯凯特尔。

《沙丘 3》将改编自弗兰克・赫伯特的《沙丘 2：沙丘救世主》原著小说，结束保罗・厄崔迪的传奇故事，完成三部曲。

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