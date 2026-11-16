高德发布“云控红绿灯”系统：可根据车流调整配时，北京率先试点

IT之家 11 月 16 日消息，11 月 16 日，高德宣布正式发布“云控红绿灯”系统，可让红绿灯根据车流调整配时，减少路口红灯等待。目前，高德已与北京交警合作，在北京朝阳、丰台等区域落地该系统，覆盖近百个路口。实测数据显示，经优化后，路口行驶车辆平均停车时长下降 19.4%，通行效率平均提升 19%。

以往，许多路口主要依靠预设方案控制红绿灯。当早晚高峰车流激增，某个方向突然排起长队时，原有方案未必能及时响应变化，容易出现车多的方向要等几轮红灯才能通过，车少的方向亮着绿灯却没几辆车的情况。

IT之家从官方介绍获悉，云控红绿灯系统要做的，就是让红绿灯配时更符合真实车流。该系统依托高德空间智能，通过对城市车流的实时感知及动态推演，为北京交警实时提供红绿灯配时优化建议，让红绿灯从“车等灯”变成“灯看车”。

试点路口的数据体现了云控红绿灯的优化效果。在北京驹子房路与高杨树中街路口，仅调整原有绿灯时间分配，通行流量便提升 15.6%，平均停车时长下降 23.3%。在太阳宫北街与西坝河路口，通过新增“南向单放”绿灯信号，让南向车流获得专门的通行时间后，路口通行流量提升 11%，平均停车时长下降 28.9%。

现在，当用户驾车经过相关路口时，高德 App 会通过“语音 + 地图界面”双重方式提示信号灯优化情况，如“北京交警与高德智能控灯，让您通行快人一步”“前方绿灯已加时 10 秒，预计本轮可通过”，让用户直观感知到红绿灯调整带来的变化。

与市面上其他解决方案不同，云控红绿灯系统无需新增摄像头等路侧设备，而是依托高德空间智能，实时感知车流、推演未来的交通状况，并据此提供红绿灯配时优化建议。使用导航的用户越多，系统的感知就越全面、越真实，给出的红绿灯配时优化建议也越精准。

除了优化红绿灯配时，北京交警还将北京市 5000 多个路口的红绿灯数据接入高德，帮助高德 App 更准确地显示红绿灯倒计时。

此前，在没有官方信号灯数据接入的情况下，高德主要根据历史交通数据、实时车流信息与路口信号规律推算红绿灯时间。接入官方数据后，高德的红绿灯倒计时读秒，将更加精准。