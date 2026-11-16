2 亿主摄加持，三星 Galaxy S27 Pro / Ultra 手机摄像头排列曝光

IT之家 11 月 16 日消息，博主 @i冰宇宙 今日分享了三星 Galaxy S27 Pro / Ultra 真机摄像头排列，并经过其再次确认。

可以看到，新机采用了横向矩形相机 Deco 设计，左侧为两个主要镜头，右侧为闪光灯以及一个较小镜头，整体较上代机型有较大变化。

IT之家注意到，S27 系列将打破 Galaxy S 的近年传统，在标准、Plus、Ultra 之外引入新的 Pro 变体。S Pro 的产品定义为“更小巧的 Ultra”，同样属于 Galaxy S 中的较高等级序列，但屏幕尺寸降低、取消手写笔支持。

此前有报道指出，在三星电子 MX（移动体验）业务的规划中，Pro 和 Ultra 两个高阶版本将 Galaxy S27 系列智能手机整体出货量的七成左右。

目前，三星 Galaxy S27 系列 4 款机型影像配置已经曝光，变化主要集中在新增的 S27 Pro 和 S27 Ultra 上。两款机型据称将共享 2 亿像素主摄，采用三星 S5KHP6 传感器，并可输出最高 16320×12240 像素的照片；超广角则升级为 5000 万像素，传感器为三星 S5KJN3 或索尼 IMX855。