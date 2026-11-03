三星 Galaxy S27 Ultra 手机机模曝光：横向矩阵相机单元，与苹果 iPhone 18 Pro 同框对比

IT之家 11 月 3 日消息，科技媒体 Android Headline 昨日（11 月 2 日）发布博文，基于此前曝光的 CAD 渲染图制作 Galaxy S27 Ultra 机模，并对比谷歌 Pixel 11 Pro、苹果 iPhone 18 Pro 以及三星前代 Galaxy S26 Ultra 旗舰手机。

外观方面，Galaxy S27 Ultra 背面发生明显变化，相机改用横向矩阵模组设计，位置更加靠上，镜头部分可能会进一步凸起。报道认为，这种布局有望为磁吸充电宝等配件腾出空间，减少摄像头凸起对贴合的影响。

尺寸方面，报道给出的数据为 163.76×78.25×7.97 毫米，与上代接近；底部仍保留 S Pen 插槽。由于相机区域变化，多数 Galaxy S26 Ultra 手机壳预计无法沿用。

影像配置同样存在悬念。报道援引传闻称，新机可能取消 3 倍长焦，保留 2 亿像素主摄、5,000 万像素超广角及 5,000 万像素 5 倍长焦。该媒体预计，Galaxy S27 系列将于 2027 年 1 月或 2 月亮相，具体配置与发布时间仍待三星公布。

IT之家附上三星 Galaxy S27 Ultra 和 Galaxy S26 Ultra 手机的对比图如下：

三星 Galaxy S27 Ultra 和苹果 iPhone 18 Pro 的对比：

三星 Galaxy S27 Ultra 和谷歌 Pixel 11 Pro 的对比：