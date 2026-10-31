DeepSeek 提出 Super-agent 架构设计：Router 与 Worker 双层架构，探索更自主的 Agent 系统

IT之家 10 月 31 日消息，DeepSeek Harness 官方团队今日发布《Super-agent 设计探索：迈向更自主的 Agent 系统》一文，介绍了其面向工程实践的 Super-agent 架构设计思路。

随着大模型执行单个任务时越来越不需要人的干预，限制生产力进一步提升的因素正逐渐转向人的注意力，Agent 系统需要从被动响应指令的单任务工具，向持续在线、能够并行处理多项任务的自主协作者演进。

DeepSeek 表示，现有主流 Agent 设计仍以单一 Session（会话）为基本单位，不同 Session 之间相互独立。用户并行推进多项工作时，需要手动切换并维护各个 Session 的上下文。

根据 DeepSeek 团队观察，一个人通常只能同时跟进 3 至 5 个活跃 Session。即使通过 CLI、MCP 或外部连接器扩展本地 Agent，也仍可能面临单会话同步阻塞、多任务上下文混乱，以及本地设备离线后任务停止等问题。

他们将这种新型 Agent 形态及其系统架构称为 Super-agent，并归纳出四项基础特征：连续、高效、主动和持久。

首先，连续意味着用户可以在即时通讯、GitHub 评论等不同渠道与同一个 Agent 交互；高效意味着能够并行处理多个复杂任务；主动意味着系统可以持续观察环境事件并自行推进值得处理的事项；持久则要求 Agent 始终在线，并能在长期运行中从异常状态恢复。

▲ 同一个任务在 IM 群聊与 GitHub Pull Request 评审之间连续推进

▲ 持续关注公共群聊，在无人 @ 的情况下主动识别缺陷并提交修复 Pull Request

DeepSeek 提出的整体架构主要由双层架构、事件驱动、面向人的交互、计算与状态及环境分离、Watchdog 五部分组成。

其中，双层架构将系统划分为 Router 层和 Worker 层：Router 负责承接人类交互、维护全局上下文并分派任务，Worker 则在相互隔离的会话中并发执行具体工作。Worker 不直接向用户回复，而是将状态和结果汇报给 Router，由后者统一对外沟通。

▲ 双层架构：Router 层统一负责路由与对外交互，多个 Worker Session 隔离并发执行任务

在事件驱动机制中，群聊消息、邮件与日程提醒、代码审查评论、CI 运行结果等外部信息被称为 Trigger。系统先通过程序规则过滤事件，再交由大模型判断是否需要采取行动。对于已经分配任务的事件流，Worker 可以订阅对应 Thread，后续相关事件由程序直接发送给 Worker，无需每次都经过 Router，从而降低路由负载。

DeepSeek 团队还介绍了 Inline & Spill 和链式召回（Chain of Recall）机制。前者将近期可能用到的信息直接放入模型上下文窗口，将超出预算或低频使用的内容保留在窗口之外，供模型按需读取；后者则通过 Trigger、Thread 和 Worker Session 等对象之间的引用关系，让模型沿关联 ID 逐步找回历史任务信息。

▲ Super-agent 整体系统架构

为减少人类等待时间，Super-agent 还引入投机执行机制，可以根据环境信号在后台提前开展工作。例如，收到会议邀约后先检查日程冲突、搜集背景资料并准备回复草稿；在研发协作场景中，则可以在群聊讨论问题时尝试复现故障、寻找修复方案，只有确认问题并找到简单修复方式后才向用户交付结果。

在人机交互方面，文章提出异步 ReAct Loop，将耗时工具调用改为异步的 start () 和 stop ()。Agent 启动后台任务后即可返回 Started 状态，不必等待任务完成，后台结果随后作为新事件进入会话。

这样，前台对话可以继续接收用户的新消息。不过，DS 团队特别说明，这项异步任务机制已经在 DeepSeek Harness 中实现，但尚未默认开启。

▲ 两级过滤：先由程序层策略筛除大部分无关消息，再交由语义层策略判断

针对长期在线运行，DeepSeek 将 Agent Loop 的计算、会话状态和执行环境进行解耦：计算与持久化状态放在云端，执行环境则可以保留在用户本地设备，仅部署负责执行命令和返回结果的轻量 daemon。该设计支持 BYOM（Bring Your Own Machine），即将用户日常使用的开发机或个人电脑接入云端 Agent，也支持连接云端托管机器或按需创建的计算环境。

此外，系统在主架构之外设置独立的 Watchdog Session，形成外部控制回路。Watchdog 不仅监控接口报错、状态恢复失败等基础设施问题，还会通过模型判断 Worker 是否取得实质进展、执行方向是否偏离目标，并在发现异常时介入修复。

▲ Thread 示例：同一个 IM 话题或同一个 GitHub Pull Request 下的连续 Trigger 构成一条 Thread

DeepSeek 团队还进行了初步实验，对比 Super-agent、去掉事件直通机制的 Super-agent，以及两种提示词配置下的单 Session 加 Subagent 方案。

实验每次包含约 300 条消息，其中约 20 条为工作请求，每种方案重复运行 5 次。结果显示，Super-agent 的任务完成时间 p50 和 p95 分别为 12.4 分钟和 15.7 分钟；中性提示下的单 Session 方案 p95 为 29.5 分钟。

DeepSeek 团队指出，这些实验基于合成负载和简化环境，主要评估系统调度与协作能力，并不衡量单个任务的实际执行能力。

▲ 工作请求的累计到达曲线与四种方案的累计完成曲线（5 次实验运行均值；消息间隔与工作时长按 1/4 缩放，模型调用耗时为真实值）

在 Router 层压力测试中，Trigger 到达速率从每分钟约 1 条提升至约 40 条时，平均批处理大小从 1.0 增至 2.8，单次请求耗时从 2.5 秒增至 3.9 秒，而单个决定分摊的推理时间从 6.4 秒降至 1.6 秒。团队据此认为，事件突发时，Router 可以通过合并积压事件提高有效吞吐。

▲ 每种方案重复运行 5 次；任务完成时间指从工作请求到结果消息的耗时。

文章同时指出，这套架构仍存在待解决的问题，包括 Router 层如何随任务规模扩展、跨月乃至更长时间跨度的长程记忆、脱离 Session 后的人机协作方式、不同 Agent 实例之间的 A2A 通信，以及安全与隐私保护。尤其是云端 Agent 接入本地设备后，提示词注入、端侧凭据泄露和跨设备权限风险都需要进一步解决。

▲ 不同 Trigger 到达速率下 Router Session 的 batch 大小、单次请求耗时与单个决定的分摊推理时间

DeepSeek 团队表示，基于上述思路和 DeepSeek Harness 构建的内部 Super-agent 实例已经持续运行，参与问题复现与修复、代码审查响应以及 DeepSeek Harness 自身迭代。

此外，他们在文章中还提供了名为 dsh-superagent-prototype 的原型实现，但明确指出，该插件用于验证技术路线，并非 DeepSeek 正式产品。

参考资料：