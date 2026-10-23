DeepSeek 完成千亿元人民币新一轮融资，消息称“联想系”投资者入局

IT之家 10 月 23 日消息，当地时间 22 日，据《华尔街日报》援引知情人士消息称，中国 AI 初创企业 DeepSeek 完成第二轮私募融资，筹资 150 亿美元（IT之家注：现汇率约合 1,003.23 亿元人民币）。投资者认购意愿强烈，推动融资规模扩大至接近最初目标的两倍，为潜在上市计划提供了资金支持。

知情人士称，DeepSeek 正加快推进首次公开募股（IPO），争取明年初在上海上市。如果上市顺利，DeepSeek 有望先于 OpenAI、月之暗面登陆资本市场。

据参与融资的知情人士透露，本轮融资完成前，DeepSeek 估值约为 740 亿美元（现汇率约合 4,949.29 亿元人民币）。宁德时代和腾讯继上一轮投资后，再次参与注资。

部分知情人士称，DeepSeek 本轮融资从 7 月持续至 10 月，耗时超过近期其他 AI 企业的融资项目。随着谈判推进，更多投资者陆续加入。

此前消息称，砺思资本、拾象资本等现有股东也在本轮融资中追加投资。

据知情人士透露，新加入的投资者包括专注于半导体行业的私募股权投资机构石溪资本。获得联想集团支持的君联资本、汽车制造商吉利，也同样参与了投资。

知情人士称，DeepSeek 聘请中信证券担任 IPO 顾问，并于 9 月任命曾从事风险投资的严文韬为 CFO。

DeepSeek 筹集巨额资金之际，部分投资者对 AI 企业的盈利前景愈发审慎，开始质疑大规模资本投入能否带来持续盈利，以及 AI 企业不断上涨的估值是否合理。

据知情人士透露，DeepSeek 创始人梁文锋 9 月向投资者披露，公司按当前收入水平计算的年化收入规模达到 10 亿美元（现汇率约合 66.88 亿元人民币）。年化收入是衡量订阅制服务经营表现的重要指标。

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