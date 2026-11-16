宝马首款国产新世代 BMW iX3 投产，11 月 25 日开启交付

IT之家 11 月 16 日消息，宝马中国今日宣布，首款国产新世代 BMW iX3 正式在沈阳生产基地全面投产，新车将于本月陆续开启客户交付。

宝马新世代 BMW iX3 于今年 8 月在成都车展开启预订，价格为 26.99 万元起。新车号称标配近 40 项高价值配置，包含数字天使光翼前脸、M 运动套装、第六代 BMW eDrive 电驱系统 +BMW 智能驾驶辅助系统、BMW AI 个人助理 + 个性化 BMW AI 智绘组件、方向盘加热 + 高级三区空调 + 前后排座椅加热 + 前排座椅通风 +Harman / Kardon 高保真音响系统等。

IT之家注意到，新车基于 Neue Klasse 新世代纯电专属平台打造，针对中国市场进行专属加长，轴距达到 3005mm，长 4885mm、宽 1895mm、高 1635mm。值得一提的是，新车还采用了中国市场专属的半隐藏式门把手，支持电动、物理双模式开关门。

智能化方面，该车搭载宝马、Momenta 联合开发的端到端智能辅助驾驶系统，支持城市道路、高速公路全场景覆盖，车机系统全面兼容华为 HiCar、苹果 CarPlay 手机互联，接入阿里 AI 大语言模型与 DeepSeek 深度思考能力。

新世代 iX3 基于 800V 高压架构打造，官方宣称每百公里电耗仅有 15.1kWh，CLTC 续航里程超过 900 公里。其提供双电机版车型，综合功率 351kW/477 马力，充电 10 分钟补充 400 公里续航，21 分钟将电量从 10% 充到 80%。

据此前官方公布信息，该车将于 11 月 25 日正式上市，试驾及客户交付同步启动，采用全国统一价模式，已预订客户可直接转大订。