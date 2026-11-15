宝马称若消费者有需求，将考虑在新世代车型上带回更多实体按键

IT之家 11 月 15 日消息，宝马近年来对新世代（Neue Klasse）车型的内饰设计进行了大幅调整，大量取消传统实体按键，转而采用触控面板和触摸屏操作，以取代上一代车型上的各种开关和旋钮。

不过，宝马并不打算永远坚持这种极简设计。如果有足够多的消费者希望重新使用实体按键，宝马愿意听取意见。

据澳大利亚汽车媒体 Carsales 报道，宝马新世代车型数字技术负责人克劳迪娅 · 迈尔（Claudia Maier）在新款 3 系和 i3 的全球发布活动期间接受采访时，谈到了这一问题。

IT之家注意到，从 i3、iX3、iX4，到 X5/iX5 以及 7 系 / i7 等新车型，都能看出宝马座舱设计理念发生了多大变化。传统仪表盘已经被取消，取而代之的是一块横跨挡风玻璃底部、可自定义显示内容的投影式显示区域。

与此同时，一块 17.9 英寸的中央触摸屏承担了大部分车机信息娱乐功能，相比上一代车型，实体按键数量明显减少。在部分高端车型上，前排副驾驶甚至还拥有一块独立的触摸屏。

宝马认为，屏幕、触控操作和语音指令相结合，是未来汽车座舱的发展方向。不过，迈尔承认，消费者的反馈也可能促使公司重新考虑部分设计决定。

她表示：“我们有一个‘在正确的时间，以正确的方式提供正确的信息’的理念，对此我们非常有信心。但当然，我认为始终都必须重视客户反馈。如果消费者对某些功能有强烈需求，我们一定会认真对待。”

宝马目前尚未明确哪些实体控制装置可能重新回归，但迈尔提到了空调功能按键和真正的方向盘实体按键。这对于那些希望不必在触摸屏菜单中反复切换、就能直接操作常用功能的消费者来说，无疑是个好消息。

当然，新世代车型并没有彻底取消所有传统控制装置。新车仍然保留了转向灯拨杆、雨刮器拨杆、实体音量控制，以及用于快速除雾的专用按键。不过，整体实体按键数量确实已经大幅减少。

需要明确的是，目前宝马并没有确认重新引入独立空调按键，或恢复传统方向盘按键布局的具体计划。

宝马依然相信，车主最终会适应全新的 iDrive 操作系统。即便经典的旋钮式控制器已经消失，而且很可能不会再回来，公司也对这套新交互方式充满信心。

但习惯一种新操作方式，并不意味着消费者真的更喜欢它。实体按键能够提供明确的触觉反馈，让驾驶员无需将视线从道路上移开，就能调整部分车辆功能。这是再先进的触摸屏也无法完全替代的优势。

宝马已经满足欧洲新车安全评鉴协会（Euro NCAP）对关键功能实体控制装置的最新要求。在第二代 iX3 上，相关功能获得了满分。换句话说，目前宝马的极简内饰设计并未遇到监管方面的阻碍，但这并不意味着消费者的偏好不会最终促使其改变方向。

虽然宝马愿意重新考虑实体按键的设计，但在是否将更多仪表台控制权交给苹果的问题上，公司的态度要强硬得多。宝马已经正式排除了搭载 Apple CarPlay Ultra 的可能性。

迈尔解释称，公司的决定主要出于数据隐私方面的考虑，同时也希望将车辆信息保留在自己的生态系统中。她表示：“这是我们整体理念的一部分。我们希望将数据保留在自己的体系内，因为我们希望确保数据安全。”

不过，宝马并没有完全放弃智能手机互联功能。传统版 Apple CarPlay 和 Android Auto 仍将通过中央显示屏提供无线连接。

迈尔还透露，宝马目前没有讨论过从未来车型中移除标准版 CarPlay 的计划，并强调消费者不应该被迫使用宝马自己的软件系统。