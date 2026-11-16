长沙比亚迪 4S 店新车交付时被偷走：门店承认管理疏漏，嫌疑人已被拘留

IT之家 11 月 16 日消息，湖南长沙新车被盗事件当事人熊女士昨日在社交平台发文称“维权成功”告一段落。

涉事门店比亚迪长沙金旋风 4S 店向澎湃新闻确认，购车全款已退还，偷车嫌疑人已被警方拘留，门店承认在车辆管理上存在疏漏。

IT之家通过公开报道获悉，此次事件发生在 2026 年 11 月 10 日。熊女士一家为庆祝公公 60 岁生日，从老家驱车数百公里赶到长沙金旋风 4S 店，以 14.9 万元车价、连同保险共计 15.5 万元全款购入一辆新车。

合同签署、发票开具、临时牌照办理均已完成，一家人坐在休息区等待车辆洗车贴膜后交车。傍晚 6 点多，销售人员告知“车不见了”。

据门店销售经理事后说明，车辆是在交车区被开走的。工作人员为方便挪车将钥匙留在车上，恰好那几分钟人去拿临时牌照；门店临街而建，没有保安亭，交付区域据称也无监控覆盖。

4S 店与熊女士一家随即报警，销售人员驾车载着熊女士的公公和姐夫，依据手机上的车辆定位追出二十多公里，约一个多小时后将车截停，嫌疑人被随后赶到的民警控制。

熊女士称，嫌疑人被抓获时身穿印有比亚迪标识的工作服，一度引发“监守自盗”的猜测。4S 店销售经理对此回应，偷车人并非门店员工，“是个年轻人，穿的衣服是网购的，和我们的颜色不一样”。

该经理还转述派出所信息称，此人此前已有盗车记录。长沙县公安局湘龙派出所于 11 月 10 日出具行政案件立案告知书。截至 11 月 16 日，嫌疑人已被警方拘留。

长沙金旋风 4S 店工作人员回应称，偷车贼并非门店员工。衣服是他自己在网上买的。“这个（精神）有点不正常，他就是想过开车的瘾。”

车辆追回后，熊女士一家当即决定退车。11 月 11 日早上，15.5 万元车款全额退回，6000 余元保险费也走退保流程。但围绕后续赔偿，双方出现分歧。

熊女士提出两项诉求：补偿往返差旅与住宿费用，以及依据消费者权益保护法主张“退一赔三”。4S 店表示不接受“退一赔三”，理由是门店本身也是受害方 —— 车辆被开走过一次，临时牌照已出，二次销售难度大增；但基于客户需求，愿意补偿差旅费用。

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