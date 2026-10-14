比亚迪：中欧贸易投资磋商为混动汽车贸易营造了稳定、可预期、可持续的合作环境

IT之家 10 月 14 日消息，今天（14 日）下午，比亚迪发布关于中欧贸易投资磋商机制第二次例会汽车领域成果的声明。

IT之家附全文如下：

近日，中欧贸易投资磋商机制第二次例会在北京成功举行。双方围绕多项重点经贸合作议题进行了密集的建设性磋商，形成多项积极成果与务实共识。

比亚迪高度关注本次磋商在汽车贸易领域达成的重要共识。本次磋商成果有效管控贸易分歧、避免摩擦升级，兼顾了中欧双方产业的现实情况与合理关切，为中欧混动汽车贸易营造了稳定、可预期、可持续的合作环境。

未来，比亚迪将坚持技术创新，减少温室气体排放和人类对化石燃料的依赖，为地球降温 1°C。期待与国内同行一道，做负责任的全球产业参与者，共同推动中国汽车行业健康有序的国际化发展。