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《GTA 6》发售在即，《GTA 5》仍在热卖

2026/11/16 16:23:00 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 11 月 16 日消息，尽管《侠盗猎车手 6》（GTA 6）距离正式发售只剩几天，但它的前作《侠盗猎车手 5》（GTA 5）依然在全球多个游戏平台上保持着可观的销量。即使这款游戏自 2013 年发售以来已经卖出数亿份，也丝毫没有阻止其玩家群体继续扩大。

自 2013 年 9 月推出以来，《GTA 5》凭借极高的人气，以及先后登陆三代 PlayStation 和 Xbox 主机平台的优势，成为电子游戏史上最畅销的作品之一。此外，购买《GTA 5》还可以免费获得《GTA Online》的游玩资格，这也进一步推动了游戏销量增长。

Rockstar Games 表示，截至 2026 年 9 月 30 日，《GTA 5》在所有支持的平台上的全球累计销量已接近 2.35 亿份。相比之下，Rockstar 旗下销量排名第二的作品《荒野大镖客：救赎 2》（Red Dead Redemption 2）全球销量超过 8900 万份。

如今，《GTA 6》已经在 PS5 和 Xbox Series X/S 上开放预下载，但《GTA 5》的销量增长势头仍未结束。

根据市场研究机构 Alinea Analytics 分析师里斯 · 埃利奥特（Rhys Elliott）的估算，11 月 1 日至 13 日期间，《GTA 5》在 PlayStation、Xbox 和 Steam 三大平台上的销量约为 15 万份

其中，PlayStation 平台贡献了 54.2% 的销量，Steam 占 25.2%，Xbox 则占 20.6%。

该机构还估算，截至 11 月中旬，《GTA 5》在 PlayStation、Xbox 和 Steam 平台上的全球月活跃用户数（MAU）约为 1600 万。其中，PlayStation 玩家占比高达 77.3%。

自 2013 年推出以来，《GTA 5》创造的收入已经超过 100 亿美元（IT之家注：现汇率约合 667.84 亿元人民币），至今仍没有明显的销售放缓迹象。

Alinea Analytics 还表示，11 月前两周，《GTA 5》通过 PlayStation Plus 新增了约 8.5 万名玩家。目前，PS Plus Extra 和 Premium 两档会员均可免费领取《GTA 5》和《荒野大镖客：救赎 2》。

不过，PlayStation 玩家领取这两款 Rockstar 游戏的时间已经不多。按照计划，《GTA 5》和《荒野大镖客：救赎 2》将于 11 月 17 日从 PS Plus 游戏库中下架，也就是《GTA 6》发售前两天。

已经预购《GTA 6》的玩家则仍有机会继续免费体验《GTA 5》。这是因为《GTA 6》的预购版本包含一个月的 GTA+ 会员资格，而 GTA+ 会员可以免费游玩部分 Rockstar 游戏，其中就包括《GTA 5》和《GTA Online》。

目前，能够运行《GTA 6》的最便宜新款主机是售价 499 美元（现汇率约合 3,333 元人民币）的 Xbox Series S，其次是售价 599 美元（现汇率约合 4,000 元人民币）的 PS5 数字版。再加上《GTA 6》本身 80 美元（现汇率约合 534.3 元人民币）的售价，玩家想要进入罪恶都市（Vice City），还需要准备一笔不小的开支。

随着《GTA 6》正式发售日期临近，这款新作最终能够卖出多少份，将成为游戏行业接下来最受关注的话题之一。

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关键词：GTA 6GTA 5Rockstar Games

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