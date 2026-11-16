美国连续 3 天上万航班延误或取消，交通部长甩锅“历史问题”并拒绝道歉

IT之家 11 月 16 日消息，北京时间 11 月 14 日凌晨，美国航空交通管制系统发生大规模通信故障，美国联邦航空管理局（FAA）在约半小时内将局部停飞升级为全国性地面停飞，要求所有待起飞航班留在地面，直至另行通知。

图源：Pixabay

据央视新闻今日报道，美国航空运输业在经历联邦航空管理局（FAA）全国航班停飞事件后，预计将于当地时间 11 月 16 日全面恢复正常。

根据 CCTV国际时讯最新报道，当地时间 11 月 15 日，美国交通部长达菲在接受美国全国广播公司采访时表示，他不会为 11 月 13 日发生的全美航班地面停飞事件道歉。达菲称，虽然事情发生在他的任期内，但其根源是历史遗留问题。

达菲称，无论是民主党还是共和党都对此事件负有责任，因为美国航空业的基础设施投资不足可追溯至二三十年前。

IT之家注意到，截至当晚，全美有超过 11500 架次航班受到此前地面停飞令的影响，其中大约 2100 架次航班取消、9400 架次延误。这也是美国连续第 3 天有上万架航班延误或取消。达菲称预计到今天（11 月 16 日），美国航空运行将恢复正常。

关于事故原因，达菲称目前仍不明确，没有证据表明此事涉及网络攻击或其他恶意行为。

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