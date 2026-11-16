横跨 1971 至 2024 年，爱好者收集 357 款 CPU 核心高清照片

IT之家 11 月 16 日消息，一位 CPU 爱好者整理了一份处理器数据库，收录了 357 款经典及相对冷门处理器的高清核心照片（Die Shot），画面清晰，细节丰富。

访问 sheets.works/data-viz/cpu-dies，用户可以浏览一个支持排序、搜索和筛选的处理器核心照片图库。其中的照片均由摄影爱好者免费分享，贡献者包括保利 · 劳塔科尔皮（Pauli Rautakorpi）、ZeptoBars、约翰 · 麦克马斯特（John McMaster）以及弗里琴斯 · 弗里茨（Fritzchens Fritz）。用户可以从中挑选自己喜欢的处理器，仔细观察芯片内部的设计细节，重温计算机技术发展的历程。

虽然这份图库的整理者并未亲自贡献核心照片，但将这些宏观摄影和显微摄影作品汇集在一起，已经是一项相当出色的工作。图库开头有一段简短介绍，向免费分享照片的摄影师致谢，随后便是收录了 357 张照片的完整作品集。

IT之家注意到，默认情况下，图库采用图片墙形式展示照片，并按照芯片问世时间从早到晚排序。此外，用户还可以切换到真实尺寸视图（True Scale），直观了解不同处理器核心的实际大小。

图库还提供表格视图，可以快速查看处理器制造商、推出年份、核心尺寸以及照片授权信息。不过，这种视图会将照片缩小为尺寸有限的缩略图，视觉效果不如图片墙模式直观。

图库内置了搜索功能，查找特定处理器也十分方便。例如，输入搜索条件后，可以只显示英特尔 486 系列处理器。值得一提的是，这份图库共收录了 17 款 486 处理器，样本来自 AMD、Cyrix、IBM、德州仪器（TI）、UMC、VLSI，当然也包括英特尔。

点击任意一张缩略图，即可进入大图页面，查看芯片设计说明以及摄影师的相关信息和署名。虽然点击后图片会明显放大，但如果想完整欣赏核心照片的细节，还需要右键点击图片，选择在新标签页中打开，才能获得更好的观看效果。

如果这份数据库能够持续更新，及时收录各位贡献者新分享的核心照片，将会更有价值。此外，图库还可以进一步完善处理器信息，例如补充目前并未完整收录的芯片核心面积等数据。如果能增加晶体管数量等可搜索、可排序的字段，实用性也会进一步提升。

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